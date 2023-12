Michael Urban/File Photo/REUTERS Das ging schief: Helmut Kohl, Angela Merkel und Wolfgang Schäuble am Tag nach der Bundestagswahl 1998

Manchmal verdichten sich Programm und Politik der herrschenden Klasse in einer einzelnen, ansonsten nicht sonderlich interessanten Figur. Wolfgang Schäuble, der nun gestorben ist, war über mehr als 30 Jahre das Gesicht bürgerlicher Politik in Deutschland – viel mehr als Angela Merkel, die immerhin 16 Jahre Bundeskanzlerin war.

Das Amt fiel Merkel zu, weil Schäuble im Jahr 2000 als Partei- und Fraktionschef darüber stürzte, dass er 1994 einen Briefumschlag mit einer 100.000-Mark-Spende entgegengenommen hatte, die dann nicht »ordnungsgemäß« verbucht wurde – exemplarisch für das auf schwarze Koffer gegründete Finanzwesen der CDU in der Ära Kohl, das allerdings nicht dem »Kanzler der Einheit«, sondern dem langjährigen Kronprinzen, der sehr gegen seinen Willen nicht schon 1998 als Kanzlerkandidat an den Start hatte gehen können, um die Ohren flog.

So zerbrach Schäubles Verhältnis zu Kohl, der 1999/2000 noch über eine gewaltige Hausmacht in der CDU gebot. Dass die Generalsekretärin Merkel nicht nur, wie damals viele annahmen, vorübergehend für Schäuble »einsprang«, sondern Parteichefin blieb und 2005 Kanzlerin wurde, war, aufs Ganze gesehen, so ziemlich die einzige ihn interessierende Frage, die der Mann aus Baden nicht in seinem Sinne regeln konnte. Die in Personalsachen sehr sensible Merkel hat Schäubles Platz in der ersten Reihe späterhin nie angefochten (oder anfechten können), den als Fraktionschef installierten Schäuble-Mann Friedrich Merz aber nach kurzer Zeit abgeräumt. Schäuble hat die Angelegenheit offensichtlich noch zwei Jahrzehnte später als offene Rechnung betrachtet und in den späten Merkel-Jahren eine wichtige Rolle dabei gespielt, Merz wieder nach vorne zu schieben. Aus den Führungsgremien der CDU zog Schäuble sich 2021 erst zurück, als auch Merkel weg war.

Schäuble war – anders als der Nachwuchs der Unionsparteien mit den Merz, Röttgen, Kiesewetter und Söder – keine synthetische Bühnenfigur, die kleine und große Auftritte inszeniert, um »im Gespräch« zu bleiben, und kein Politiker, dessen öffentliche Existenz sich in der Hauptsache aus der Summe der Talkshowauftritte, Pressekonferenzen und sonstigen formatierten Statements ergab. Das mag zum Teil eine Generationenfrage gewesen sein – Schäuble saß seit 1972 im Bundestag und gehörte seit den 80er Jahren, als er Kanzleramtschef war, zu dem kleinen Kreis, der tatsächlich die Entscheidungen trifft.

Politisch kam Schäuble aus dem südwestdeutschen Konservatismus und stand mit mindestens einem Bein im harten Neoliberalismus. Das erklärt seine Präsenz ein bisschen: Schäuble, der immer Praktiker der Staatsmacht war und nie mit irgendwelchen Programmschriften hervortrat, funktionierte in der alten Bundesrepublik, in der Abenddämmerung der Kohl-Ära und unter Merkel. Das politische Haltbarkeitsdatum anderer Leute lief ab, das von Schäuble nicht. Er diktierte 1990 den Unterhändlern der DDR den Einigungsvertrag, bastelte als Innenminister an einem repressiven »Sicherheitsstaat« und orchestrierte als Finanzminister die Verarmung von Millionen Menschen in gleich mehreren südeuropäischen Ländern – Schäuble stand inhaltlich immer da, wo die Antwort auf eine auftauchende Frage am ehesten mit der Substanz bürgerlicher Klassenpolitik vermittelt war. Wenn man ihn als politisches Talent bezeichnen muss, dann deshalb. Dass er früh für eine Öffnung der Union für Bündnisse mit den Grünen plädierte, beweist hinreichend sein politisches Gespür.

Schäuble war »Transatlantiker«, obwohl er kein im eigentlichen Sinne außenpolitisches Profil entwickelte. Mehr als Kohl und mehr als Merkel legte er Wert darauf, US-Interessen zu berücksichtigen – kein Zweifel, dass sich sein auffälliges Selbstbewusstsein auch aus dem Umstand speiste, dass er in Washington als »Freund« galt. Als 2013 die globale Überwachungspraxis der NSA zum Skandal wurde und die SPD Miene machte, die Sache im Bundestagswahlkampf aufzugreifen, eilte Schäuble mit dem Satz »Gott sei Dank schützen uns die Amerikaner« herbei. Obwohl durch die Schule der »Männerfreundschaften« Kohls mit Gorbatschow und Jelzin gegangen, war Schäuble in der Russland-Politik früher als andere wieder auf Linie. 2014 fiel ihm zur russischen Annexion der Krim ein, mit solchen Methoden habe »schon der Hitler das Sudetenland übernommen«. Damals verdrehten noch viele in der Union die Augen.

Schäuble war also auch mit nützlichen Nazivergleichen, die seit 2022 politischer Standard sind, seiner Zeit voraus. Die CDU des Jahres 2023 arbeitet auf seiner Linie. Zu Schäuble passt, dass er die Früchte dieser Katastrophenpolitik nicht wird ernten müssen.