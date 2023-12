2023 wärmstes Jahr in Deutschland

Offenbach. 2023 war das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. Die Durchschnittstemperatur werde voraussichtlich bei 10,6 Grad liegen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. 2022 lag mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,5 Grad Celsius gleichauf mit dem bisherigen Rekordhalter 2018. Die offizielle Jahresbilanz für 2023 will der DWD an diesem Freitag veröffentlichen. 2023 war laut EU-Dienst Copernicus auch global das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. (dpa/jW)