Russland: Ölexporte fast vollständig umgeleitet

Moskau. Russland hat seine Ölexporte nach eigenen Angaben fast vollständig nach China und Indien umgeleitet. 45 bis 50 Prozent der russischen Erdölausfuhren würden an China geliefert, 40 Prozent an Indien, erklärte der für Energie zuständige Vizeministerpräsident Alexander Nowak am Mittwoch. Während »wir vorher 40 bis 45 Prozent des Exportvolumens an Erdöl und Erdölprodukten an Europa geliefert haben, erwarten wir, dass es 2023 nicht mehr als vier oder fünf Prozent sein werden«. Mit den Exporten insgesamt würden in diesem Jahr umgerechnet etwa 88 Milliarden Euro eingenommen, ungefähr soviel wie 2021. Die Öl- und Gasindustrie sorgt laut Nowak für 57 Prozent der Exporteinnahmen des Landes. (dpa/jW)