Philipp von Ditfurth/dpa Opfer des Repressionsapparats: Der älteste freie Radiosender der BRD (Freiburg, 17.1.2023)

Im Januar wurden die Redaktionsräume von des freien Senders Radio Dreyeckland sowie zwei Privatwohnungen durchsucht und mehrere Laptops beschlagnahmt. All das erfolgte im Zusammenhang mit einem Artikel des Senders über das Verbot von »linksunten.indymedia«. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, erhebt jetzt Verfassungsbeschwerde. Was wollen Sie erreichen?

Wir wollen, dass das Verfassungsgericht feststellt, dass hier die Grundrechte des Beschwerdeführers, des Journalisten von Radio Dreyeckland, verletzt wurden. In die Presse- und Rundfunkfreiheit wurde stark eingegriffen, indem ein Strafvorwurf wegen eines Presseberichts erhoben wurde, Durchsuchungen und die Beschlagnahme der Datenträger stattfanden. Sensible redaktionelle Daten könnten so ausgewertet werden, auch über Informantinnen und Informanten. Dieser Eingriff in das als Grundrecht garantierte Redaktionsgeheimnis und den Quellenschutz ist unverhältnismäßig. Was der Staatsanwalt und die Gerichte mit der Auswertung der Daten erreichen wollen, ist unklar. Mein Mandant hat mehrfach eingeräumt, dass er den Artikel selbst verfasst hat.

Was wurde beanstandet?

In dem Fall geht es um eine kurze Meldung darüber, dass die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Betreiberinnen von linksunten.indymedia eingestellt wurden. Die Strafverfolgungsbehörden sehen die Verlinkung auf das Archiv der abgeschalteten Internetplattform als Unterstützung einer verbotenen Vereinigung. Das ist unzutreffend: Das Archiv hat rein dokumentarischen Charakter, aktuelle Nachrichten werden nicht mehr eingestellt. Und es ist die Aufgabe der Presse, über staatliche Verbots- und Ermittlungsverfahren zu berichten.

Welche Gründe wurden auf dem Instanzenweg angeführt, dass solche gegen Pressevertreter gerichteten Durchsuchungen und Beschlagnahmungen zu rechtfertigen sein könnten?

Das Landgericht lehnte zunächst jeglichen Anfangsverdacht ab, stellte die Unverhältnismäßigkeit fest. Erstaunlich, mit welchem Aufwand insbesondere die Staatsanwaltschaft die Strafverfolgung betreibt, hoch bis zum Oberlandesgericht! Die Akte umfasst mittlerweile mehr als 2.000 Seiten. Damit, dass die Internetplattform nicht mehr existiert, setzte man sich dort gar nicht wirklich auseinander.

Einer der Standardsätze, auch vor Gericht immer wieder zu hören: Die Pressefreiheit gilt gemeinhin als hohes Gut. Wie ist zu erklären, dass dennoch Übergriffe gegen Journalisten für rechtens befunden werden?

Bei einem kleinen linken Radio, das auch unbequeme Meinungen vertritt, meint offenbar die Strafverfolgungsbehörde, die Pressefreiheit hintanstellen zu können. Zunehmend wird derart gegen die freie Presse vorgegangen. Weiteres Beispiel im Zusammenhang mit der Klimaschutzgruppe »Letzte Generation«: Dass über Wochen deren Pressetelefon abgehört wurde, betraf auch Journalistinnen und Journalisten. Die Handlungsspielräume für die Zivilgesellschaft und die Presse schrumpfen.

Gibt es Erfolgschancen für den Fall »Radio Dreyeckland« in Karlsruhe?

Ja. Es handelt sich um einen Verstoß gegen die Presse- und Rundfunkfreiheit. Der Journalist darf strafrechtlich nicht weiter verfolgt werden. Darüber hinaus wollen wir mit der Verfassungsklage grundsätzlich eine Entscheidung erwirken: Es muss erlaubt sein, unter Artikeln auf relevante Seiten im Internet zu verlinken, damit sich die Leserinnen und Leser selbst ein Bild machen können. Auch muss weiterhin erlaubt sein, sich kritisch mit staatlichen Verbotsverfahren auseinanderzusetzen. Den Kritiker wegen Unterstützung einer verbotenen Vereinigung vor Gericht zu stellen, ist absurd.

Deutschland nimmt in der Rangliste der Pressefreiheit 2023 nur noch Platz 16 ein. Wie ist das zu erklären?

Die Presse wird seit den Demonstrationen gegen Maßnahmen der Coronapandemie häufiger auch physisch angegriffen und von der Polizei oft unzureichend geschützt. Zudem betreffen immer mehr Überwachungsmaßnahmen die Presse. Das stört die redaktionelle Arbeit und das Vertrauensverhältnis zwischen Presse und Informanten. Quellenschutz wird ausgehöhlt. All das ist die logische Konsequenz einer Politik, die ständig auf weitere Befugnisse für die Sicherheitsbehörden setzt.