Marcus Brandt/dpa Dürfte als Vorzeigebellizist in die Geschichte eingehen: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Über die allgemeinen Qualitäten der Ampelregierung mag man uneins sein. Eines jedoch kann sie so richtig gut: Bei der Ausfuhr von Kriegsgerät ist sie bisher die erfolgreichste in der Geschichte der Bundesrepublik. So hat die Bundesregierung bis zum 12. Dezember bereits Waffenexporte im Wert von 11,71 Milliarden Euro genehmigt, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um gut 40 Prozent. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hervor, wie dpa am Mittwoch berichtete.

Mehr als ein Drittel der genehmigten Ausfuhren im Wert von rund 4,15 Milliarden Euro geht demnach an die Ukraine. Der bisherige »Rekord«, 9,35 Milliarden Euro, wurde 2021 erreicht – also vor der am 27. Februar 2022 von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufenen »Zeitenwende«, bei der sich der Kanzler auch des lästigen moralischen Verbots von Waffenlieferungen in einen laufenden Krieg entledigte. Noch im Koalitionsvertrag hatten die Ampelparteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen niedergeschrieben, die Rüstungsexporte eindämmen zu wollen.

Bereits 2022 war die BRD mit einem Anteil von 4,2 Prozent an den globalen Rüstungsausfuhren der fünftgrößte Exporteur von Kriegsgerät. Von den 11,71 Milliarden Euro an genehmigten Exporten in diesem Jahr sind mehr als die Hälfte (6,15 Milliarden Euro) »Kriegswaffen«, der Rest (5,67 Milliarden Euro) sogenannte sonstige Rüstungsgüter, worunter auch Pistolen, Radar- und Funktechnik, sowie bestimmte Explosivstoffe fallen. Knapp 90 Prozent der Exporte entfallen dabei auf Staaten der EU und der NATO, die Ukraine sowie Staaten, die ähnlich wie NATO-Staaten behandelt werden. Ein weiteres brisantes Detail: Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die genehmigten Waffenausfuhren nach Israel, dem führende UN-Experten aktuell einen Völkermord im Gazastreifen vorwerfen, in etwa verzehnfacht – von 32 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 323,2 Millionen Euro im Jahr 2023.

Neben dem Hunger der Rüstungskonzerne nach Profiten dürfte noch ein zweiter Faktor Grund für diese Entwicklung sein. Die Krisenerscheinungen im globalen Kapitalismus sind zunehmend militärische Auseinandersetzungen. Wie die seit Jahren zu beobachtende Militarisierung der BRD markiert auch der Höchststand der Rüstungsexporte die Tendenz der Bundesrepublik zur verstärkten (militärischen) Beteiligung an der Konfrontation zwischen dem NATO-Block und Staaten wie China oder Russland. Dass das Geschäft mit Kriegsgerät vor allem ein Instrument der Geopolitik ist, machte am Mittwoch auch die Äußerung des CDU-Abgeordneten Roderich Kiesewetter deutlich. Dieser forderte die Bundesregierung gegenüber dpa dazu auf, den Verkauf von »Eurofighter«-Jets an Saudi-Arabien nicht länger zu blockieren, damit das Land nicht »aus dem westlichen Lager abdrifte und sich beispielsweise China anschließe«.

Während die Aktionäre von Airbus und Rheinmetall Rekordgewinne einfahren, befindet sich die deutsche Wirtschaft vor der nächsten Rezession; die enorme Teuerung der vergangenen zwei Jahre hat große Löcher in die Portemonnaies der Lohnabhängigen gerissen. Dass die Bundesregierung sich lieber auf die Ausrüstung von Kriegsparteien konzentriert, kritisierte am Mittwoch auch Sevim Dagdelen: »Statt im Akkordbetrieb Rüstungsexporte in Kriegs- und Spannungsgebiete weltweit zu genehmigen, sollte die Ampel endlich anfangen, die notwendigen Investitionen in Infrastruktur und Bildung in Deutschland auf den Weg zu bringen.«