Angela Ponce Die Quelccaya-Eiskappe in der peruanischen Provinz Cusco ist mit einer Ausdehnung von etwas weniger als 44 Quadratkilometern das zweitgrößte tropische Eisfeld der Welt

Wir wohnten Mitte der siebziger Jahre in Nürnberg am Hummelsteiner Weg in einem Mietshaus, dessen rosafarbene Sandsteinfassade schwarz angemalt war vom Dreck in der Luft. Samstags in der Frühe besuchten uns erst der Eiermann und dann Frau Hünecke, die Putzfrau. Sie mochte uns Kinder sehr und brachte jedes Mal meinem Bruder Cliff die neue Bravo mit, er war schon zwölf, und mir, halb so alt, ein Überraschungsei.

Frau Hünecke hatte keine Kinder. Sie war schon älter, nach dem Krieg irgendwo aus dem Osten gekommen, sprach eine seltsame Mundart. Auch ihre Hände und Arme waren merkwürdig, etwas verformt wie auch ihr Gesicht, den Kopf hielt sie oft schräg, zum Beispiel, wenn sie uns Kinder beschenkte. Ich nahm dann mein Überraschungsei entgegen, bedankte mich, wurde von der Mutter auf den Hof gejagt (»Mach dasste Land jewinnst!«), und sie und Frau Hünecke machten sich an die Hausarbeit.

Manchmal wurde ich an Frau Hünecke ausgeliehen. Ich hatte nichts dagegen, sie nahm mich mit nach Hause, dort sahen wir fern und aßen Kuchen. Sie wohnte in Gostenhof, wo die Häuser noch ramponierter waren als bei uns in der Südstadt. Auf dem Weg dorthin mussten wir noch in ein, zwei schäbigen Hotels hinter dem Bahnhof vorbeischauen und die Zimmer sauber machen. Sie putzte, und ich leerte Aschenbecher und Papierkörbe aus.

Am Nachmittag kamen wir bei ihr zu Hause an. Sie hauste in zwei Räumen ohne Bad und mit Klo auf der Treppe. Ich schlief auf der Couch und bekam für die Nacht einen Pisspott. Nicht nur den »Abodd«, auch die Klingel teilte sich Frau Hünecke mit der Nachbarin, ihr galt es nur, wenn es zweimal schellte. Was niemals vorkam.

Neben der Couch stand der Fernseher. Am Sonntag sollte ich die »Sendung mit der Maus« schauen, die ich nicht mochte, später gab es den »Internationalen Frühschoppen«. Ich saß da, bastelte irgendwas und hörte alte Männer reden, darunter einen Russen, den Bösewicht, der langsam und mit besonders tiefer Stimme sprach. Als einmal Wahlkampf war, zog mich Frau Hünecke zu einem CSU-Stand und schenkte mir Aufkleber von denen. Die arme Frau war sehr politisch und tiefgläubig, Mitglied der Zeugen Jehovas, betete vor dem Essen, zwang mich aber nicht dazu.

Einmal sind wir mit dem Zug aufs Land gefahren, Leute besuchen, die sie Bruder und Schwester nannte, aber nicht ihre Geschwister waren, sondern welche aus ihrer Kirche. Ernste Menschen mit freudlosen Gesichtern, deren Kinder mich misstrauisch musterten und stumm blieben. Das Essen, wässrige Suppe mit Brot, schmeckte auch nicht.

Aus der Reise wäre fast nichts geworden. Frau Hünecke hatte einen Hundertmarkschein für Fahrscheine und Übernachtung im Kleiderschrank verwahrt, doch als es losgehen sollte, fand sie ihn nicht. Sie saß vor dem Schrank auf der Erde und durchwühlte ihre Sachen und jammerte. Schließlich hielt sie inne und betete, die Hände gefaltet, die Augen geschlossen, den Kopf schräg. Tatsächlich fand sie das Geld kurz darauf in der Küche, darüber war ich sehr erleichtert. Ich hatte Angst, sie könnte denken, ich hätte es gestohlen.

Es hat in ihrem Leben einen Mann gegeben. Eine Schwarzweißfotografie über der Couch zeigte ihn, Anzug, kurze dunkle Haare, Schnurrbart. Ich fragte, wer das sei, und sie nannte einen ausländischen Namen und fügte hinzu, er sei jetzt in seiner Heimat, würde aber wiederkommen.

Irgendwann kam Frau Hünecke nicht mehr zu uns. Die Mutter muss sie abbestellt haben, wohl weil das Geld nicht reichte, wir Kinder wurden damals auch aus dem Hort genommen. Die Zeit verging, die Familie zog in die Nähe von Salzburg und später wieder zurück nach Nürnberg, ich verließ mit 17 das Elternhaus und bald die Stadt.

Ende der achtziger Jahre kam ich an Heiligabend mit dem Zug am Nürnberger Hauptbahnhof an und wurde von der Mutter am Bahnsteig abgeholt. Wir liefen durch den Tunnel zum Ausgang Südstadt und in der Halle an seinem Ende sahen wir sie stehen, unverkennbar Frau Hünecke, alt geworden, noch mehr gekrümmt als früher, dick eingepackt in einen schäbigen Mantel und mit einer ausgebeulten Plastiktüte in der Hand. Sie stand regelungslos da und blickte geradeaus ins Nirgendwo, mit endlos trauriger Miene. Die Mutter und ich zögerten kurz, doch dann verließen wir die Halle. Draußen auf der Straße murmelte sie, »Ick wusste nich, wat ick da jetzt machen soll«, ich nickte nur. Wir gingen zum Auto und fuhren nach Hause zu Vater, Bruder und Weihnachtsbraten.