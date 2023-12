Nachschlag: Um die Wurst

HR/Constatin Film Mädchen, Pferd und großväterlicher Ratgeber (v. r. n. l.) haben eine Mission: Hof retten, Geldprobleme lösen!

Nach dem Weihnachtsessen verlangt das Gehirn nach leichter Kost. Praktischerweise läuft der zweite Teil der unendlichen »Ostwind«-Reihe. Pferdefilme gehen heute ja so: Pubertäres Mädchen mit Problemen (Schule, Elternknatsch, Liebeskummer …) trifft auf traumatisiertes Problempferd, das sich von keinem anfassen lässt und deswegen in die Wurst soll. Mädchen gewinnt flugs Vertrauen von Pferd, und obwohl es vorher noch nie geritten ist, kann es das sofort intuitiv und gewinnt nach aufregendem Finale mit Herz und Schmerz ein großes Turnier gegen fiese Schnepfen. Pferd gerettet, Mädchenprobleme gelöst. Ein Sequel geht dann so: Pferd lässt sich noch immer nur von Mädchen reiten, ist aber inzwischen akzeptiert. Doch Unglück naht: Scheidung, Naturkatastrophe, Pleite – auf jeden Fall droht Verkauf von Hab und Gut und Hof (und Pferd). Also müssen Mädchen und Pferd wieder ran und gewinnen nach aufregendem Finale mit Herz und Schmerz ein großes, noch schwereres Turnier – oder auch nicht. Egal: Hof gerettet, Geldprobleme gelöst. (af)