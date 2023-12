Klaus Rose/imago Kampf für Lohngleichheit: Wilder Frauenstreik bei Pierburg (Neuss, 14.8.1973)

Die Nüsschen waren alle, doch das war dank der bananengroßen Gurken zum billigen Bier/Wein (zwei Euro für 0,5/0,2 Liter!) leicht verdaulich. So blieben fünfzig Cent mehr für ein Wasser oder, besser, ein Soliei oder zwei. Deren Erlös fließt in aktuelle Arbeitskämpfe, auf dass diese so erinnernswert werden wie die historischen, derer alle zwei Monate im Roten Salon der Berliner Volksbühne gedacht wird; auf dass es mal wieder substantieller politisch werde im Traditionspolittheater. Was die gute Idee dreier bestimmt gewerkschaftlich organisierter Bühnenarbeiter war, die sich seit 2019 über viele Mitstreiter und guten Zulauf freuen.

Am 21. Dezember ging es um den Neusser »Pierburg-Streik« vom Sommer 1973. Damals wollten von 3.000 meist weiblichen, vom Autoteilezulieferer Pierburg Lohnabhängigen (4,70 DM/Stunde) 2.000 – darunter 1.700 aus Jugoslawien, Türkei, Griechenland und Spanien – einen wenigstens fast so miesen Lohn wie die männlichen Arbeiter (6,10 DM) erstreiken. Und legten ohne Gewerkschaft im Rücken das Werk lahm. Streikslogan: »Eine D-Mark mehr!« Um eine halbe inflationsverunreinigte Roter-Salon-Gurke die Stunde ging das damals. Durchgesetzt wurden dann zwar nur 30 Pfennig mehr für alle, doch ist der Streik ein frühes, von der Solidarität zwischen ausländischen und deutschen Arbeiterinnen sowie einer größeren Öffentlichkeit getragenes Beispiel des Kampfes für Lohngleichheit. Daran wurde per Film, Textplakaten, Fotoprojektionen und Bühnenansprache erinnert, die auf die derzeit nötigen und laufenden Arbeitskämpfe verwies.

An den »Punkabenden« spielen immer zwei Bands. Diesmal als erstes die Gurkentruppe Diensthund, die von sich sagt, sie klänge wie »hypernervöse Gitarre zum Beat der Stempel, die auf die Formulare hämmern: Ablehnungsbescheid, Strafbefehl, Todesurkunde. Die letzte Mahnung bohrt der Synthesizer durch den Türspion direkt in deinen paranoiden Kopf, bis sie dir endlich den Strom abstellen.« Live klang sie durchaus schlimmer. »Kannste dir nich’ schnitzen, so ’nen Sänger«, meinte nachher wer. Stimmt.

Anders dann die Sängerin von Messed Up. Was sie so inbrünstig brüllte, blieb im Detail unklar, da es sich bei der Band um die mutmaßlich erste belarussische All-Girl-Punkband handelt. »Fuck every kind of war« und natürlich »Fuck the patriarchy« waren aber deutlich zu verstehen. Das pflegen die Grrrlz so deutlich zu schreien, dass es fürs polnische Exil bereits reichte. Wird schon gepasst haben. Gute Liveband. Feiner Abend. Nettes Konzept. Nächstes Mal dann in zwei Monaten.