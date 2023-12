Palästinensische Stimmen zensiert

New York. Richtlinien und Systeme zur Moderation von Inhalten auf Instagram und Facebook unterdrücken während des Gazakriegs zunehmend Stimmen zur Unterstützung Palästinas, so Human Rights Watch (HRW) in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Die 51seitige Untersuchung »Meta’s Broken Promises: Systemic Censorship of Palestine Content on Instagram and Facebook« dokumentiert Muster der »unrechtmäßigen Entfernung und Ausblendung« von Beiträgen, »die durch die Meinungsfreiheit geschützt sind«. Hierzu gehören laut HRW »friedliche Äußerungen zur Unterstützung Palästinas und öffentliche Debatten über die Menschenrechte von Palästinenser*innen«. Der NGO zufolge ist das Problem auf mangelhafte Meta-Richtlinien und deren uneinheitliche und fehlerhafte Umsetzung zurückzuführen sowie auf übermäßiges Vertrauen in automatisierte Tools zur Moderation von Inhalten und unzulässige Einflussnahme der Regierung auf die Löschung von Inhalten. (jW)