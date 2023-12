VW zahlt Boni nach Cashflow

Wolfsburg. Die Konzernchefs von Volkswagen werden künftig am Barmittelfluss gemessen. Der Aufsichtsrat des Autobauers beschloss, den Netto-Cashflow zur Messlatte bei den Boni zu machen. Das bisherige Ziel des »operativen Ergebnisses inklusive chinesische Joint Ventures« falle dafür weg, hieß es in einer Mitteilung von Finanzchef Arno Antlitz am Donnerstag. Zunächst gelte die Änderung für die Markenvorstände, ab 2025 für das gesamte Management. Es gehe um »eine Kultur der Verantwortlichkeit und Leistung«. Profitabilität und effizienter Kapitaleinsatz seien entscheidend für die Anteilseigner. (dpa/jW)