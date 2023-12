Türkei erhöht Leitzins auf 42,5 Prozent

Ankara. Die türkische Zentralbank hat den Leitzins am Donnerstag um weitere 2,5 Punkte auf 42,5 Prozent erhöht. Das Tempo der Zinserhöhungen wurde damit verlangsamt. Im vergangenen Monat hatte die Notenbank mit Sitz in Ankara den Satz noch um fünf Prozentpunkte erhöht. Der »Zyklus« der Zinserhöhungen solle so bald wie möglich enden, erklärte die Bank am Donnerstag. Die strenge Geldpolitik werde aber aufrechterhalten, bis Preisstabilität gewährleistet sei. Die offizielle Inflationsrate in der Türkei hatte im Oktober vergangenen Jahres mit 85 Prozent ihren Höhepunkt erreicht. Zuletzt lag sei bei knapp 62 Prozent. (AFP/jW)