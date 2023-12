Staatsverschuldung der BRD gestiegen

Berlin. Die Staatsverschuldung in der BRD ist im dritten Quartal 2023 auf 2,45 Billionen Euro gestiegen. Das waren rund 85,8 Milliarden Euro oder 3,6 Prozent mehr als am Jahresende 2022, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die Schulden des Bundes stiegen seit Ende 2022 um 83,5 Milliarden Euro. Die Länder bauten in dem Zeitraum 8,4 Milliarden Euro Schulden ab. Allerdings stieg zeitgleich die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbänden um 10,7 Milliarden Euro. (dpa/jW)