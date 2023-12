Einseitige Aussöhnung

Jesus Vargas/dpa Verdienter Helfer in Caracas zurück: Präsident Nicolás Maduro empfängt Alex Saab (Caracas, 20.12.2023)

Der zwischen Washington und Caracas ausgehandelte Gefangenenaustausch ist ein weiterer Schritt hin zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Venezuela. Die Freilassung des Geschäftsmannes Alex Saab, der unter Umgehung der von den Vereinigten Staaten und der EU gegen das südamerikanische Land verhängten Sanktionen versucht hatte, Medikamente zu erwerben, und dafür mehrere Jahre in kapverdischen und nordamerikanischen Gefängnissen inhaftiert wurde, ist ein Erfolg der venezolanischen Diplomatie. Aber sie hat auch einen faden Beigeschmack. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen im Austausch für Saab mehrere in Venezuela inhaftierte US-Amerikaner freigelassen werden. Unter ihnen sollen Söldner sein, die an einem gescheiterten Putschversuch 2020 beteiligt waren. Damals hatte eine Gruppe venezolanischer Exilanten und ausländischer Söldner versucht, von Kolumbien aus in der Macuto-Bucht zu landen, um die Regierung von Präsident Nicolás Maduro mit Waffengewalt zu stürzen. Der Versuch scheiterte, weil es den Sicherheitskräften gelang, die Angreifer abzufangen, zu töten oder zu verhaften.

Terroristen, die mit Waffengewalt einen Staatsstreich betrieben, kommen also auf freien Fuß. Auch mehrere Gewerkschafter, die nach Protesten zu langen Haftstrafen verurteilt worden waren, werden offenbar freigelassen. Andere Gewerkschafter aber, etwa Leonardo Azócar und Daniel Romero, müssen den aktuellen Medienberichten zufolge die Weihnachtstage in Haft verbringen. Sie waren im Juni nach einem Streik im staatlichen Stahlwerk Sidor verhaftet worden. In Washington interessiert man sich für sie jedoch offenkundig nicht, denn sie gehören der Betriebsgewerkschaft Sutiss an, die Teil der linken, klassenkämpferischen Arbeiterbewegung ist.

Während die Regierung in Caracas also gegenüber den USA zu weitgehenden Zugeständnissen bereit ist, um eine Aufhebung der Sanktionen zu erreichen, wird der Druck gegen die linke Opposition verschärft. Dazu gehören die Unterdrückung von Arbeiterprotesten ebenso wie die Kaperung der Kommunistischen Partei, deren von den Mitgliedern gewählte Führung im August durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs abgesetzt und durch regierungstreue Personen ersetzt wurde. Zur Ablenkung von den sozialen Konflikten setzt man auch in Caracas auf die nationale Karte und heizt den seit Jahrzehnten schwelenden Konflikt mit dem Nachbarland Guyana um das Essequibo an, ohne dass es eine realistische Chance auf die Rückkehr des Ende des 19. Jahrhunderts von der damaligen britischen Kolonialmacht annektierten Gebietes gibt. Vom Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft, wie sie der 2013 verstorbene Präsident Hugo Chávez angestrebt hatte und die sein Nachfolger Maduro auch noch lange verkündete, ist keine Rede mehr.