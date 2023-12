Angola kündigt Rückzug aus OPEC an

Luanda. Angola hat seinen Rücktritt aus der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) angekündigt. Die Mitgliedschaft sei nicht im nationalen Interesse, erklärte Ölminister Diamantino Azevedo am Donnerstag in einer Fernsehansprache. Man spiele in dem Energiekartell keine relevante Rolle, könnte aber früher oder später zu Produktionskürzungen gezwungen werden. Dies würde den Zielen des Landes entgegenstehen. Angola war der OPEC 2007 beigetreten. Als die Organisation das Förderziel Angolas im November auf dem derzeitigen Niveau festschrieb, etwa 1,11 Millionen Barrel pro Tag (bpd), schickte Azevedo eine Protestnote. Die OPEC-Mitglieder fördern etwa 28 Millionen bpd. (Reuters/jW)