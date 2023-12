Tote und Verletzte nach Schüssen in Prag

Prag. Bei Schüssen an der Karls-Universität in der Prager Innenstadt sind mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Tschechiens Innenminister Vit Rakušan sagte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen am Donnerstag nachmittag, der mutmaßliche Schütze sei tot. Bis jW-Redaktionsschluss lag die Opferzahl bei zehn Toten. Die Polizei rief dazu auf, die Gegend weiträumig zu meiden. Anwohner sollten nicht aus dem Haus gehen. Auf Fotos war zu sehen, wie Studenten das Hochschulgebäude mit erhobenen Armen verlassen. Nach einem Bericht des Fernsehsenders Nova soll auch eine Explosion zu hören gewesen sein. (dpa/jW)