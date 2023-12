Mein Verein, mein Viertel

IMAGO/Latin America News Agency Die Fans von Boca Juniors wählen ihren Präsidenten

Einen wunderschönen guten Morgen! Die Politfarce um die Präsidentschaftswahlen im Klub Atlético Boca Juniors ist zu Ende. Trotz katastrophischen Wetters kam es am Sonntag zu einer Rekordbeteiligung der stimmberechtigten Mitglieder. 46.402 »Socios« der rund 90.000 Mitglieder Bocas stimmten an den Urnen ab, nationaler Rekord. Mehr Mitglieder (57.000) konnte vor einigen Jahren lediglich einmal der FC Barcelona mobilisieren.

Die Abstimmung war vor allem eine Glaubensfrage. Auf der einen Seite kandidierten Juan Román Riquelme (größtes Idol der Vereinsgeschichte und bis dato Erster Vizepräsident des Klubs) und dessen Partner, der Gastro­unternehmer Jorge Amor Ameal (2008–2011 Präsident der Xeneizes, seit 2019 wieder). Ihnen gegenüber standen Andrés Ibarra und Mauricio Macri. Letzterer, Sohn eines italienischen Einwanderers, der zu Lebzeiten einer der sieben, acht reichsten Männer Argentiniens wurde, war 1995 bis 2007 Präsident der Boca Juniors und machte den Klub zur Weltmarke. Als er 2007, ein halbes Jahr nach der WM, Juan Román Riquelme repatriierte und Boca vor allem deshalb bis heute zum letzten Mal die Copa Libertadores gewann, brachte Macri dieser Coup den Posten des Regierungschefs von Buenos Aires ein. Von 2015 bis 2019 war er dann Staatspräsident und fuhr das Land mit einem Heer von CEOs endgültig gegen die Wand. Sein Partner Ibarra war auf Staatsebene Macris »Minister für Modernisierung«.

Im argentinischen Fußball gibt es bis heute keine privatisierten Klubs, keine Scheichs, nichts dergleichen. Die Klubs sind Vereine aus dem Barrio. Sie üben eine soziale Funktion aus und gehören ihren Mitgliedern. Macri will das silberländische Balltreten seit Äonen privatisieren, die Klubs in Aktiengesellschaften transformieren. Er ist ein Freund der Dividende, ein Feind des Sports und aktueller Präser der FIFA Foundation (Fleischtöpfe). Das Wahlergebnis vom Sonntag, 30.318 Stimmen (65,3 Prozent) für Riquelme und 15.949 Stimmen (34,3 Prozent) für Ibarra, ist ein Schlag ins Gesicht des Neoliberalismus, die Boca-Fans haben Zivil­courage demonstriert.

Riquelme, zuletzt Erzfeind Maradonas, hatte das System herausgefordert. Macri, Monopolmedien und die korrupte Justiz besiegt. Er hätte auch die Oligarchie, die Viehbarone (tausend Familien), vernichtend geschlagen. In Argentinien ist ein Verein ein kollektives Integrationskonzept, eine Alltagsstütze. Riquelme gewann mit dem mit Abstand besten Resultat in der Geschichte des Vereins. Für Macri war es die schlimmste demokratische Niederlage seines Lebens. Während des Wahlkampfs hatte er sogar, ohne rot zu werden, von Ri­quelme gefordert, für »ein paar Spiele« den Mittelstürmer Katars auszuleihen, um Qatar Airways nicht als Trikotsponsor zu verlieren. Dann wurde die Wahl justizialisiert (wie man es von dem Abhörideologen Macri gewohnt ist). Riquelme wurde Antisemitismus angeheftet, weil die Wahlen ursprünglich an einem Sonnabend stattfinden sollten. Dann unterstellte Macris Bagage Fälschungen bei der Anzahl der Wahlberechtigten. Letztlich wurden die 13.000 Mitglieder, die das »betraf« zwar zugelassen, mussten aber separat wählen und darin einwilligen, dabei gefilmt zu werden (nur die Hälfte wählte – fast alle Riquelme). Macris Cousin Jorge, Regierungschef von Buenos Aires, ermahnte das Volk am Sonntag, »wegen des Unwetters« nicht auf die Straße zu gehen. Es ging. Macri schickte den ultrarechten Staatspräsidenten Javier Milei zum Abstimmen. Der ist erklärter River-Plate-Fan, aber noch Mitglied bei Boca (sowas geht ja gar nicht). Er ging hin (und wurde mörderisch ausgebuht). Riquelme weiß zumindest, was er nicht will: »Dieser Señor (Macri) will mich seit 20 Jahren kaufen.« Wie sagte Maradona: »Boca gehört nicht Macri, Boca gehört dem Volk!«