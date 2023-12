Nachschlag: Freizeit ist Reichtum

IMAGO/IlluPics

Marx zitiert irgendwo den schönen Satz: »Reichtum ist verfügbare Zeit, und sonst nichts.« Und er ergänzt, Physiker werden es ihm verzeihen: »Die Zeit ist der Raum für die Entwicklung der faculties.« Umgekehrt, und auf die realen Zustände bezogen, heißt das: Arbeitszeit ist unter den obwaltenden Verhältnissen für fremde Zwecke veräußerte Zeit, ihre Verkürzung folglich ein Freiheitsgewinn. Seit einigen Monaten schreckt die Frage nach der Länge der Wochenarbeitszeit hierzulande die Kapitalseite, ohne dass dafür Bataillone von streikenden Arbeitern aufmarschieren müssten. Hie und da wird eine Viertagewoche bereits erprobt. So auch in Portugal. In einem sechsmonatigen Pilotprojekt, an dem sich rund 40 portugiesische Unternehmen beteiligt haben, sollten entsprechende Erfahrungen gesammelt werden. Ergebnis: Arbeiter und Management waren zufrieden. Wie so nun aber der unstillbare »Heißhunger nach Mehrarbeit« (Marx) befriedigt werden soll, muss sich noch weisen. Rationalisierung und Arbeitsverdichtung stehen auf der Speisekarte. (brat)