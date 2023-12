Pavel Kashaev/IMAGO Bläst den Staub von den Talaren: Teodor Currentzis

Was für ein Konzert! Mögen Currentzis’ Basher ihn auch bashen. Dass Currentzis nach Beginn des Kriegs seine Punkerpose abgelegt hat, mit der er in den »klassischen« Musikbetrieb ja eingebrochen war und fast durchweg im schwarzen Anzug dirigierte, der, nicht im entferntesten Designerklamotte, nach Konfirmationsanzug aussah oder nach etwas, das wir zu Traueranlässen tragen – ja, ist das nicht ebenfalls Zeichen genug? Meines Wissens hat er auch zur Hamas nichts gesagt, ist aber schon bei Tschaikowskis Fünfter neuerlich in seine Springerstiefel rein, die er mit roten Senkeln schnürt. Und gestern, ja gestern stellte er sich vor das extrem gut disponierte Orchester quasi in Arbeitskleidung hin: kurzärmliges T-Shirt und schwarze, furchtbar röhrige Jeans. Heißt denn »un­finished« nicht, es müsse jetzt wirklich gearbeitet werden? Wie Currentzis’ Dirigate durchweg ein künstlerisches Durchdringungswerk sind und nicht etwa großbürgerliche Repräsentationsshow. Das haben seine Konzerte unerbittlich entsorgt. Es hat seinen Grund, dass es so auffällig viele junge Menschen sind, die ihm huldigen. Hier bläst mal wieder einer den Staub von Talaren.

Allerdings lehnen ihn auch so gut wie alle meine Komponistenfreunde ab. Wegen der Extreme, in die Currentzis die von ihm interpretierten Werke ständig treibt – Werktreue gilt ihm, spüre ich, als bloßer Fetisch, der mitentsorgt werden muss. Am nächsten, glaube ich, kommt seinem interpretativen Ansatz eine Bemerkung meines Rappersohns: »Er hätte die Stücke gern selbst geschrieben. Und korrigiert nun ihre, aus seiner Sicht, Unzulänglichkeiten, dirigiert sie so, wie er überzeugt ist, dass sie hätten sein müssen und es so nun werden. Ich find’ das legitim.« Ich tu’ es auch, vorausgesetzt, man kann mit anderen Interpretationen vergleichen.

Ist nicht seinerzeit Glenn Gould mit Bach genauso umgegangen und hat sich, vor allem bei Beethovens späten Sonaten, die geradezu selben Vorwürfe anhören müssen? Wir können es aber auch so sehen: Currentzis überträgt die Methodiken des Regietheaters, die auch die Opernbühnen längst bestimmen, auf die Orchesterpraxis. Und gerade bei dem vordem so gebeutelten SWR-Symphonieorchester ist hautnah mitzuerleben, welche Begeisterung Currentzis in den Musikerinnen und Musikern entfacht, mit denen er komplett neue, teils hochexperimentelle Aufführungsmodi erprobt, indem er Kompositionen direkt miteinander verkoppelt, die ganz unabhängig voneinander entstanden sind; nicht selten trennen sie Jahrhunderte. Ich möchte nur an die »Batallia« erinnern. »Mahler unfinished«, am Montag in der Berliner Philharmonie, gehört genau da hinzu, gehört in dieses, wenn Sie nun unbedingt wollen, »Format«.

Der riesige Saal war gut gefüllt – ausverkauft leider nicht, dafür standen zu viele nicht bekannte Komponisten mit auf dem Programm. Doch genau sie waren das eigentliche, ein wahrhaft rasendes, Akustikabenteuer. Gustav Mahlers, wie erwartet, radikal – vor allem in der Dynamik – ausgereizte Adagio der fragmentarisch nachgelassenen Zehnten ging »nur« voran. Die vier folgenden Kompositionen stiegen aus ihm quasi heraus, vorwiegend auf das katastrophische Moment konzentriert, das Mahlers Stück derart unheimlich macht. Wie eine Prophezeiung blieb es unabgeschlossen vier Jahre vor dem Ersten Weltkrieg liegen (Mahler starb 1911) und hat in unser’n Tagen erneut eine düstere Valenz. Eine freilich ins Persönliche gespiegelte Kassandra aus Klang.

Bei dieser Düsternis, ja dem Alarm, setzen die Komponisten an, Mark Andre, Philippe Manoury, Alexey Retinsky und Jay Schwartz, jeder auf seine Weise, und doch, als hätte schließlich dieselbe Hand sie in Schwartzens schauriges, anfangs fast nur perkussives Pianissimocrescendo geführt, das immer gewaltiger, ja gewalttätig wird. Ein schärferer Kommentar zu den Kriegen heute lässt sich kaum denken. Und endet trauernd im Morendo, resignierend fast. Der Clou: Currentzis lässt die Stücke attacca, also direkt hintereinander, spielen, ohne auch nur die Spur einer Pause. Mitunter ist überhaupt nicht zu merken, wo eines endet, das and’re beginnt. Zweimal musste ich hochkonzentriert darauf achten, ob und wann die Musikerinnen und Musiker ihre Noten wechseln. Currentzis selbst hatte, außer dem Mahler, eine durchgehende Partitur vor sich – als wäre es wirklich ein einziges Stück. An diesem Abend war es das auch.

Wir sitzen noch erschüttert da. Selbst nach achtzig Minuten spektakulärster Musik fällt es uns schwer, gleich zu klatschen. Erst mal sich besinnen. Dann aber tost er los, der Applaus. Minutenlang, selbst ich muss meine »Bravi!« rufen. Gehört sich das für Kritiker? Egal, komplett egal, die könn’ mich mal an der Pupe schmatzen.

Als Currentzis die Arme hebt und senkt und nun Ruhe hineinspricht, es stehe nicht auf dem Programm, doch werde noch etwas gespielt: »So I propose now to have a little break, have a drink and come and listen to a very important opus for me, the ›Lyric Suite‹ from Alban Berg.«

Getränke gab es aber nicht, selbst draußen war niemand vorbereitet, alles tatsächlich spontan beziehungsweise geheimgehalten. Die Zeit bis zum Gong hätte sowieso für einen Espresso kaum gereicht. Da standen sie schon da – Maxim Kosinov, Vivica Percy, Raphael Sachs und Frank-Michael Guthmann – und fingen an, zauberisch zu spielen, und miteinander. Unheimlich aber auch dies, flatternde, wehende Tongespenster auf einer wehen Melodie.