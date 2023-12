Propagandist des Tages: Tim Cupal

CHROMORANGE/IMAGO ORF-Landesstudio Niederösterreich in St. Pölten

Es ist wieder soweit: Wie jedes Jahr vergibt die Medienbranche Preise an sich selbst, um das eigene Versagen zu verschleiern. Als er noch für den Spiegel arbeitete, erhielt mehrmals der bekannte Märchenerzähler Claas Relotius einen solchen Preis. Fast so gute Geschichten stricken kann auch Tim Cupal. Dafür wurde der Israel-Korrespondent des öffentlich-rechtlichen ORF nun vom Branchenmagazin Österreichs Journalist:in zum »Journalisten des Jahres« gewählt.

Cupal übernahm am 1. Juli 2019 das ORF-Büro in Israel. Seit dem 7. Oktober erklärt er den Österreichern aus seinem Büro in Tel Aviv, was er nicht so alles über den Gazastreifen weiß. Als etwa am 17. Oktober eine Rakete im Al-Ahli-Krankenhaus einschlug und laut Angaben des Gesundheitsministeriums 342 Menschen starben, wusste Cupal bereits am selben Abend, dass es sich um eine Rakete der Hamas gehandelt habe. Noch bevor die israelische Armee der Welt »Beweise« präsentierte, hatte Cupal seine eigenen gesammelt: »Mir wurde erzählt, dass es im Krieg 2014 in der Gegend eine Raketenabschussrampe gab.« Daher sei es »sehr wahrscheinlich«, dass Palästinenser selbst das Krankenhaus bombardierten, erzählte er im ORF.

Als dann am 31. Oktober Hunderte Menschen im Flüchtlingslager Dschabalija durch israelische Bombardierung getötet wurden, berichtete Cupal, dass sie durch den Einsturz der »Terrortunnel, die Wohnhäuser in den Abgrund gerissen haben«, starben, nachdem Israel »gezielt einen Hamas-Kommandoposten« getroffen hatte.

Ganz leugnen kann auch Cupal nicht, dass es vielleicht das eine oder andere Mal doch zu »Schäden an der Zivilbevölkerung« durch Israel kam, wie er etwas später aus Jerusalem informierte. Wir gratulieren unseren Kollegen recht herzlich zu dieser für den Zustand des österreichischen Journalismus repräsentativen Wahl.