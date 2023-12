Christophe Gateau/dpa Der Kahlschlag ist politisch ausdrücklich gewollt: Protest gegen Klinikschließungen (Berlin, 7.4.2021)

Die Karte ist übersät von schwarzen und roten Kreuzen. Sie zeigt Deutschlands Krankenhauswesen auf dem Sterbebett. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten zieht das »Bündnis Klinikrettung« Bilanz, wie viele Standorte innerhalb des auslaufenden Jahres verendet sind und wie vielen dasselbe Schicksal droht. Nach der am Dienstag bei einer Pressekonferenz präsentierten Aufstellung waren die Verluste 2023 so groß wie nie in jüngerer Vergangenheit. Bei bundesweit 22 Häusern mit rund 5.400 Arbeitsplätzen gingen für immer die Lichter aus, was sogar das erste Pandemiejahr toppte. Damals verschwanden 19 von der Bildfläche, 2021 waren es zehn und im Vorjahr 15. Aber schlimmer geht immer: Für die nähere Zukunft sei mit mindestens 96 weiteren Abwicklungen zu rechnen.

Der Kahlschlag hat System, ist politisch sogar ausdrücklich gewollt, um die Versorgungsstrukturen nach Meinung sogenannter Gesundheitsökonomen zu »optimieren«. Beschleunigen wird den Prozess die geplante Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), ein Masterplan zur Flurbereinigung zugunsten großer Anbieter und privater Klinikkonzerne. Vor allem ländliche Gegenden steht ein Aderlass bevor. Viele kleinere Standorte müssten entweder dicht machen oder würden herabgestuft zu »hauptsächlich ambulanten medizinischen und Pflegezentren ohne Notfallversorgung«, erklärte Bündnissprecherin Laura Valentukeviciute. »Diese neuen Einrichtungen können aber keine Krankenhäuser ersetzen: Für Behandlungen sind sie weder rund um die Uhr an allen Wochentagen erreichbar, noch bieten sie ein vergleichbares Behandlungsspektrum.«

Lauterbach habe eine leistungsunabhängige Krankenhausfinanzierung und mehr finanzielle Sicherheit versprochen, äußerte sich Mitstreiter Klaus Emmerich, Exklinikleiter im Ruhestand. »Das Gegenteil ist der Fall.« Die Unterfinanzierung im Umfang von monatlich 650 Millionen Euro solle fortgesetzt und das Vorhaltebudget nach strengen Strukturvorgaben an Leistungsgruppen gekoppelt werden. Wer diese nicht einhalten könne, sei von der Leistungserbringung und Leistungsabrechnung ausgeschlossen. »Der Ruin kleiner Krankenhäuser ist vorprogrammiert und wird bewusst in Kauf genommen.«

Insgesamt sind seit Beginn der Coronakrise 66 Kliniken eingegangen. Die Pandemie fungierte bei all dem wie ein Brandbeschleuniger. Tatsächlich sind die Belegungszahlen ab 2020 auf breiter Front eingebrochen, weil die Menschen – offenbar aus Sorge, sich anzustecken – seither den Gang zu Ärzten und in die Kliniken scheuen. Weil die Politik die Einbußen nur unzureichend kompensierte und das Finanzierungsmodell nach den DRG-Fallpauschalen vor allem kleinere Grundversorger benachteiligt, schlittern immer mehr in die Pleite. Bis zu zwei Drittel aller Standorte sind in ihrer Existenz gefährdet. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft verzeichnet seit Anfang 2022 allein 32 Insolvenzverfahren. Nicht immer führt die Zahlungsunfähigkeit zum endgültigen Aus, in diesem Jahr betraf dies fünf der 22 Fälle. Häufig werden Abteilungen abgebaut, das Angebotsspektrum spezialisiert und kommerzialisiert. Und an die Stelle von Vollversorgern rücken immer mehr Medizinische Versorgungszentren, die verschiedene ambulante Dienste unter einem Dach offerieren und das Herz von Renditejägern aus der Private-Equity-Branche höher schlagen lassen.

Nicht selten sterben Kliniken einen langsamen, qualvollen Tod. Wie zum Beispiel die Asklepios-Klinik im nordhessischen Melsungen: 2006 von dem Klinikkonzern übernommen, drückte der sich um die vertragsmäßig vereinbarte Sanierung. 2018 legte er lediglich den Grundstein für eine Fachklinik, gebaut wurde nichts, statt dessen 2020 die Notaufnahme verrammelt. Obwohl der Betreiber seinen Ausstieg signalisierte, fand sich kein alternativer öffentlicher Träger, und Ende 2022 fiel der Schließungsbeschluss. Bis auf weiteres können Tausende Bewohner des Gebiets keine Akutklinik mehr binnen 30 Minuten erreichen. Der Fall veranschaulicht eindrücklich die Verheerungen durch Privatisierungen. Konzerne kaufen Kliniken auf, zapfen die Gewinne ab, stehlen sich in der Not davon und hinterlassen eine Versorgungswüste.