Nachschlag: Besser beliebig

Jens Koch/ZDF Reden, ohne etwas zu sagen: Das können nicht nur Politiker, sondern auch der Satiriker Jan Böhmermann

Es ist schon ein Dilemma: Spart man es aus, ist man feige. Redet man drüber, kann man es doch niemandem recht machen. Wie also eine Sendung zu einem »kontroversen« Thema machen, aber bitte, ohne etwas zu riskieren? Also weder den prominenten Sendeplatz noch den Ruf des »unbequemen Aufklärers«. Das war wohl auch das Leitmotiv für das Team der aktuellen Ausgabe des »ZDF Magazin Royale«. Man kann zum Beispiel um den Elefanten herum sprechen und sich, statt des Gegenstands selbst, den »Diskurs« darüber vorknöpfen. So klettert man wenigstens beim Abstraktionsniveau in die Höhe und kann sich später, falls sich aus Versehen doch etwas Gehaltvolles in die Sendung gemogelt hat, leichter davon distanzieren. Wenn man die »Analyse« dann noch beliebig genug anlegt, kommt erst gar niemand auf die Idee, zu widersprechen. Rund wird die Sache schließlich mit der beliebten Zauberformel, die gänzlich vom Handlungsdruck entlastet: »Es ist kompliziert.« Und fertig ist die Satire zum Nahostkonflikt.(ji)