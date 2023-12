Book of Raw »Je stumpfer die Aussage, desto besser im Zweifel«

Das Tiefbasskommando gastiert in München wie ein Zirkus. Die Show im Backstage am 14. Dezember ist ausverkauft, Hunderte junge Menschen feiern das neue große Ding aus der Hauptstadt des Rap (Berlin, sorry Frankfurt, not sorry Hamburg). Weil der ÖPNV Probleme macht, hat die $ONO$ CLIQ bei Ankunft bereits mit dem Support begonnen. Gemeinsam mit dem Publikum singt sie »Alle Bullen sind Schweine«, the kids are quite alright. Zwei fröhliche Typen mit Mikrofon plus DJ schwitzen vor einem Vorhang, auf den Dinosaurier, Explosionen und allerhand Quatsch projiziert werden. Dazu Beats, zu gleichen Teilen Gabber und HipHop, und dick Bass wie bei Sunn O))), dass selbst die Zahnfüllungen vibrieren. Texte gegen die Staatsmacht und Nazis, von Blümchen und Nelly Furtado gemopste Melodien verbreiten Glückseligkeit. Verzerrte Gesichter und ohne ausreichende Muskelspannung vollführte Tanzbewegungen deuten auf intensives Vorglühen hin. Kurz: Alle Vorbedingungen für Ekstase sind erfüllt.

Dann erscheinen die sechs Mitglieder des Tiefbasskommandos. Sie tragen alberne Namen wie MC Kneipenkrieger, Don Juan und Eisberg. Die Rapperin $hoki ist das einzige weibliche Mitglied. Die Verkleidungen verdeutlichen, dass es sich um Kunstfiguren oder eher Cartooncharaktere handelt. Neonfarbene Sweater, ein strandtaugliches Fetischoutfit und vor allem Sturmhauben in allen möglichen Varianten schließen Authentizität direkt aus. Wobei Rap von Überzeichnung und Drastik lebt, insofern ist das authentischer als die Clownereien der Bushidos und Kollegahs, die allen Ernstes als »real« wahrgenommen werden wollen.

Ein riesiges Spielzeugauto steht auf der Bühne stellt, wie eine Kreuzung aus Monstertruck und Strandbuggy, für alle, die nie die Möglichkeit hatten, auf Ketamin einen Kindergeburtstag zu feiern. Musikalisch fährt man alles auf, was irgendwie mit Rap und Techno verwandt ist und sich als Basis für Reime über Drogenkonsum und Sex eignet. Skills hat man nicht unbedingt, man behauptet sie lieber. Brüllen geht auch.

Aber so einfach lässt sich TBK nicht erklären. Der Dilettantismus ist nicht spontan, ein gordischer Knoten vielmehr aus Battlerap-Zitaten, Referenzen und Anspielungen. Je flacher der Witz, je stumpfer die Aussage, desto besser im Zweifel. Es ist eine Art Rap-Travestieshow im Neonlicht. Sämtliche Einflüsse werden auf den Punkt gebracht, zerlegt, neu zusammengesetzt und reflektiert – doch der Spiegel ist ein fiepsender Game Boy, von dessen Display eine Line gezogen wird.

Die schnellen Beats erfüllen ihren Zweck. Wie am Laptop aus Klingeltonwerbungen der 90er zusammengestöpselt klingend, machen sie ganz zappelig. Und so folgt eine Trashperle auf die nächste. Keine Mutter, die nicht beleidigt, keine Droge, die nicht probiert wird. $hoki erniedrigt lyrisch die pseudopotente Männerschaft, wenn sie nicht gerade Selfies mit auf die Bühne gereichten Handys macht. Dem Gewusel im Flackern des Stroboskoplichts entsprechen die spontanen Moshpits. Das Tiefbasskommando muss dazu nicht auffordern, denn die Jugend hat Bock. Allzuviel gibt es zwischen den Tracks auch nicht zu erzählen. Erwähnenswert ist jedoch die recht frühe Ansage, man dulde weder Rassismus noch Übergriffe jeglicher Art.

Die Ambivalenz, sexistisches Verhalten verhindern zu wollen, während Frauenverachtung essentieller Bestandteil der Texte ist, löst sich nicht auf. Ob es reicht, sich für den Auftritt in eine Karikatur zu verwandeln, der ohnehin niemand Glauben schenkt? Vielleicht ist es eine Art, mit den Gemeinheiten der Gesellschaft und des Genres umzugehen. Die Leute auf der Bühne sind keine Andrew Tates, die Gefolgschaft verlangen. Die Erzählungen über die Allmacht des eigenen Geschlechtsorgans sind in diesem Kontext nicht witzig, weil sie andere demütigen, sondern weil die Idee von der Relevanz des Pimmels so absurd ist. Das Tiefbasskommando demonstriert: Deutschrap ist lustig, weil all seine Prämissen totaler Unsinn sind.

Nach etwas mehr als zwei Stunden extremer Reizüberflutung ist die Show vorbei. Einige skandieren »Alerta, alerta, antifascista«. Trotz aller Glorifizierung von Gesetzesübertretungen passiert nicht mehr viel. In der S-Bahn erzählt man sich, wie teuer Fahrkarten sind und ob der Ausbildungsbetrieb das »Deutschland-Ticket« bezuschusst. Morgen ist Arbeit. Dem kapitalistischen Normalbetrieb zu entrinnen gelang für kurze Zeit, doch schon packt der Alltag wieder zu.