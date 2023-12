Pro Asyl mahnt zur Rechtsstaatlichkeit

epd/IMAGO Symbolischer Trauermarsch im Berliner Regierungsviertel

Zur drohenden Einigung im EU-Asylrecht erklärte Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, am Montag:

Dies sind entscheidende Stunden in Europa – nicht nur für den Schutz von verfolgten Menschen, sondern auch für die Bedeutung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit insgesamt in der Europäischen Union. Noch können Kinder hinter Stacheldraht, Abschiebungen in unsichere Drittstaaten und quasi rechtsfreie Räume an den Außengrenzen verhindert werden, wenn das EU-Parlament stark bleibt und auch die Bundesregierung ihren Einfluss endlich positiv für die Menschenrechte nutzt. (…)

Besonders gefährlich ist zudem die von den Mitgliedstaaten gewollte Ausweitung des Konzepts von sogenannten sicheren Drittstaaten. Ganz offensichtlich bereiten sich einige Mitgliedstaaten darauf vor, sich über Deals mit autokratischen Regierungen der Flüchtlinge zu entledigen. Das untergräbt den weltweiten Flüchtlingsschutz und verletzt – wie schon heute bei solchen Deals der Fall – in der Praxis Menschenrechte und gefährdet die Rechtsstaatlichkeit. (…)

ATTAC unterstützt die Europäische Bürgerinitiative (EBI) »Stop Border Violence«, wie die Organisation am Montag mitteilte:

Aus Anlass des von der UNO festgesetzten »Tags der Migranten« am 18. Dezember fordert ATTAC ein Ende der Gewalt gegen Migrant*innen entlang der europäischen und externalisierten Außengrenzen. »Die Festung Europa zeigt sich von ihrer unmenschlichsten Seite«, sagt Dagmar Paternoga von der bundesweiten ATTAC-»Arbeitsgruppe gegen rechts«. »Sie versperrt sichere Fluchtrouten und zwingt Flüchtende dadurch, lebensgefährliche Wege auf sich zu nehmen.«

In diesem Jahrhundert sind bereits Zehntausende Menschen auf der Flucht auf dem Weg nach Europa gestorben – ertrunken, verhungert, erfroren oder durch Grenzsoldat*innen ermordet. »Kriegerische Konflikte, die Verarmung durch Ausbeutung anderer Länder und ganzer Kontinente und die dramatische Verschlechterung der klimatischen Bedingungen zwingen Menschen aus anderen Teilen der Welt, diese Risiken auf sich zu nehmen«, sagt Georg Brzoska, Vertreter von ATTAC im »Bündnis Griechenland-Solidarität Berlin«. »Doch statt sich ihrer Mitverantwortung für diese Fluchtgründe zu stellen, führt die EU Krieg gegen Flüchtende und nimmt ihren Tod billigend in Kauf.«

ATTAC unterstützt deshalb die EBI »Stop Border Violence – Artikel 4: Folter und unmenschliche Behandlungen an den europäischen Grenzen stoppen«, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Grenzgewalt zu beenden. Durch sie fordern die europäischen Bürger*innen direkt von der Europäischen Kommission: