Booster des Tages: Christian Lindner

IMAGO/dts Nachrichtenagentur Christian Lindner

Das englische Wort »Booster« bedeutet hierzulande allerlei: Verstärker in der Elektro- oder Raketentechnik, ein Karusselltyp, bei dem Spontanleerung des Mageninhalts aller Insassen garantiert ist, oder die Edeka-Handelsmarke eines Gesöffs, das ungefähr denselben Brechreiz verursacht.

Am Sonntag buddelte das ARD-Magazin »Bericht aus Berlin« einen weiteren Booster-Bössinn aus: Als FDP-Chef Christian Lindner vor zwei Jahren beschloss, richtig zu regieren, verschob er die 60 Milliarden Euro, die ihm das Bundesverfassungsgericht jetzt wegschnippte, in irgendeinen Fonds. Im Dezember 2021 erschien er freudig vor der Presse und kündigte im Stil seines »Doppelwumms«- und »Bazooka«-Kanzlers Olaf Scholz (SPD) an: »Der zweite Nachtragshaushalt ist ein Booster für die Volkswirtschaft. Wir stellen 60 Milliarden Euro an Zukunftsinvestitionen bereit.« Das sei erforderlich und ein »Signal unserer Handlungsfähigkeit«, »Ausdruck von Gestaltungswillen«.

Als Karlsruhe die Schiebung nun für verfassungswidrig erklärte, hatte er fast nichts mehr damit zu tun. Dem Hamburger Abendblatt sagte Lindner am 2. Dezember, es habe sich um einen »Koalitionskompromiss, der noch von meinem Amtsvorgänger konzipiert wurde«, gehandelt, also von Scholz. Den »ewigen Staatssekretär« im Bundesfinanzministerium Werner Gatzer (SPD) feuerte er zum Jahresende 2023. Die Trümmerwirkung von Lindners Booster bleibt aber erhalten. Die Koalition führte zunächst nur einen Wirtschaftskrieg gegen die eigene Industrie, aber jetzt nach der angeblichen Einigung übers Stopfen von Haushaltslöchern auch gegen Bauern und vor allem gegen alle, die ihre Strom-, Heizungs- und Lebensmittelrechnungen kaum bezahlen können. Genaues konnte Lindner in der ARD nicht sagen, phantasierte aber von Entlastungen, die durch neue Belastungen entstehen. Eindeutig zuviel »Booster« getrunken oder gefahren.