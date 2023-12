Schlechte Aussichten

Ivan Alvarado/REUTERS Demonstrantinnen verbrennen eine Kopie der vorgeschlagenen chilenischen Verfassung am Tag des Referendums (Santiago, 17.12.2023)

Es klingt zunächst wie eine gute Nachricht in dunklen Zeiten: Eine deutliche Mehrheit der Chileninnen und Chilenen hat am Sonntag den rechten Verfassungsentwurf abgelehnt. Zwar bleibt die Konstitution, die 1980 unter Diktator Augusto Pinochet eingeführt worden war, in Kraft. Einen weiteren Rückschritt – zudem noch demokratisch legitimiert – wird es jedoch erst mal nicht geben. In Zeiten eines globalen Rechtsrucks, der auch vor vielen Ländern Lateinamerikas nicht Halt macht, ein Grund zum Aufatmen.

Das Ergebnis der Abstimmung war besonders angesichts der Entwicklungen der vergangenen Jahre keineswegs ausgemacht. Nach der Euphorie, die die als »soziale Revolte« bezeichnete Massenbewegung gegen die damalige Regierung und gegen die brutale soziale Ungleichheit im Land Ende 2019 ausgelöst hatte, war die chilenische Linke mit der Niederlage beim vorhergehenden Referendum im September 2021 in Lethargie versunken. Hatte zuvor alles so ausgesehen, als stünde die »Wiege des Neoliberalismus« kurz davor, diesen zu Grabe zu tragen, sprach sich plötzlich eine überdeutliche Mehrheit der Chileninnen und Chilenen gegen den progressiven Entwurf für eine neue Verfassung aus. Bis heute sitzt der Schock auf seiten der Linken tief.

Doch damit nicht genug. Die Ultrarechte, die bereits bei der Präsidentschaftswahl 2021 mit dem Einzug des Nachkommens deutscher Nazis José Antonio Kast in die zweite Runde einen Achtungserfolg feiern konnte, befand sich im scheinbar nicht aufzuhaltenden Aufwind. Im Mai dieses Jahres gewann Kasts Partei Los Republicanos 22 der 51 Sitze im Verfassungskonvent. Viele der zentralen Punkte des nun abgelehnten Entwurfs kamen direkt aus der Feder der Ultrarechten.

Dass Vertreter der »Mitte-links«-Regierung von Präsident Gabriel Boric nun behaupten, der Höhenflug der Ultrarechten sei gestoppt, ist vermessen. Zwar konnten Boric und die seinen eine weitere Niederlage abwenden. Eine Zustimmung zum Regierungskurs lässt sich in das Ergebnis vom Sonntag jedoch nicht hineininterpretieren. Bei der letzten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Cadem vom 15. Dezember gaben nur 31 Prozent der Befragten an, mit der Arbeit von Boric zufrieden zu sein.

Die Gefahr eines weiteren Rechtsrucks bleibt also bestehen. Während die Linke noch immer damit beschäftigt ist, ihre Wunden zu lecken, bestimmen die Ultrarechten längst die öffentlichen Debatten im Land. Besonders die zunehmende Kriminalität wird in rassistischer Manier aufgebauscht und den Mi­grantinnen und Migranten angelastet. Dabei können Kast und Konsorten auf die Unterstützung der großen Medienkonzerne zählen. Hinzu kommen vermehrt wirtschaftliche Probleme, auf die die Regierung keine Antwort findet – der perfekte Nährboden für Kast, der sich für die 2025 anstehende Präsidentschaftswahl gute Chancen ausrechnet. Es ist zu befürchten, dass er Recht behält.