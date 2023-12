Joachim Sielski/IMAGO Trotzig wie ein Kind

Knappestmöglich – so sah das Ergebnis der DFL-Mitgliederversammlung am 11. Dezember zur Investorenfrage aus. Eine Zweidrittelmehrheit war benötigt, die dafür notwendige Anzahl von 24 Jastimmen kam zusammen. Eine Stimme weniger, und auch dieser Versuch wäre gescheitert, einen Ligainvestoren ins Verbandsboot zu holen. Nach wenigen Stunden entspann sich daraufhin ein Theaterstück, das nur auf den ersten Blick einer Detektivgeschichte gleicht.

Zehn Neinstimmen gab es, davon drei aus der Bundesliga (Köln, Freiburg, Union) und sieben aus der zweiten Bundesliga (St. Pauli, Braunschweig, Düsseldorf, Magdeburg, Nürnberg, Hertha, Kaiserslautern). Wo liegt also das rätselhafte Problem, zu dessen Aufklärung sich seither eine mediale und öffentlich diskutierte Debatte entspinnt?

Die Abstimmung am Montag ist geheim gewesen. Es sei nicht nachvollziehbar, wer wie abgestimmt habe, so die DFL. Doch das Problem zeigt sich mit einem Blick auf Hannover 96. Der Zweitligist befindet sich seit einigen Jahren im Zwist mit seinem Geschäftsführer Martin Kind der ausgegliederten Profiabteilung: So hatte der Mutterverein Kind vor der Abstimmung angewiesen, mit Nein zu stimmen, die Vermutung liegt nach Offenlegung des Wahlverhaltens anderer Vereine nahe, dass Kind die Anweisung ignoriert hat. Genährt wird die These zudem von dem Wissen, dass Kind ausgewiesener Befürworter der Investorenfrage ist und sich seiner möglichen Rolle als Königsmacher bewusst war. Der eingetragene Verein von Hannover 96 hatte ihn am Mittwoch um Auskunft über sein Stimmverhalten gebeten. Kind wich aus, die Abstimmung sei eben »geheim« gewesen.

Ermittelbar ist seine Stimmabgabe ohnehin nicht mehr, die DFL organisierte die Abstimmung via Stimmzettel und Urne. Die vermeintlichen Neinstimmen bringen keine endgültige Klarheit, der Ligaverband erklärte zudem, dass der Investorenbeschluss »rechtmäßig« sei. So klar ist es dann doch nicht: Kind unterliegt als Geschäftsführer der Profiabteilung einer Weisungsbefugnis durch den Mutterverein, doch eine Abberufung von Kind ist so ohne weiteres nicht möglich. Diese strategische Aushöhlung von »50 plus eins« bei Hannover 96 hat sich nun in die Praxis übersetzt, die Folgen sind absehbar: Das rechtliche Absterben des basisorganisierten Fußballs hat begonnen.