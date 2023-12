Nachschlag: Kintsugi

Achim Frank Schmidt/Amazon Bester Zweitplazierter der Welt: Jan Ullrich

Nachdem Ende 2022 schon die ganze Wahrheit ans Licht gekommen ist, kommt jetzt, Ende 2023, die ganze ganze Wahrheit. Auf »Being Jan Ullrich« folgt »Jan Ullrich – Der Gejagte«. Zwei Dokus selben Gehalts. Der Welt hätte eine gereicht, der Held brauchte beide. Nicht unzufrieden mit der einen, war ihm wichtig, noch selbst zu sprechen. Das Leben des Jan Ullrich: facettenreich, kaum geschönt noch geschont, vielleicht eine Spur zu weinerlich, aber gut, was will man erwarten, der Mann ist Profisportler. Kein Mensch ohne Umfeld, das ihn macht. Kein Mensch aber ohne Verantwortung, als Handelnder in seinem Umfeld. Schuld und Ursache sind zweierlei, täuschend ähnlich, grundverschieden, stets mitsammen. Tief hinein ins Menschliche geht die Doku, Ullrich der Vaterlose, der Orientierungslose, der Süchtige, das Wunderkind, das kaputte. Und er selbst moderiert, kommentiert retro­spektiv, der Ullrich von heute über den Jan von damals, wie eine dieser japanischen Tassen, die aus Scherben wieder zusammengesetzt sind. (fb)