Antirassismus und Antimilitarismus

Zu jW vom 14.12.: »›Ampel betrachtet den Krieg als Normalität‹«

Willi van Ooyen erläutert die Abschlusserklärung des Friedensratschlags vom vergangenen Wochenende. Ihr ist zuzustimmen. Allerdings fehlt etwas sehr Wichtiges:

Es gibt nicht nur viele Kriege und vor allem jene in der Ukraine und in Nahost, wie es in der Erklärung heißt. Es gibt einen dritten großen andauernden Krieg, und das ist der im Mittelmeer und in der Wüste. Für den deutschen Militarismus (siehe Dokumente der Bundeswehr) ist die »Migrationswelle« ein Angriff! Und somit wird kriegerisch den Menschen begegnet, die sich auf die Flucht vor den Kriegen daheim und der Not und Unterdrückung dort begeben.

Tausende Opfer pro Jahr! Die rassistische Politik gegen Geflüchtete, die diesen Krieg begünstigt, wird von allen Parteien, auch von der geplanten Wagenknecht-Partei unterstützt – nicht jedoch von Die Linke und der DKP. Das sollte die Friedensbewegung verurteilen. Antirassismus und Antimilitarismus gehören zusammen!

Ulrich Sander, Dortmund

»Gezielt vergessen«?

Zu jW vom 8.12.: »Ideal und Geschichte«

Welche Tatsache soll denn Losurdo gezielt vergessen haben (wie Lucas Zeise in seinem Leserbrief bemerkte, jW)? Dass die Entwicklung der Produktivkräfte in China auf kapitalistische Weise erfolgt ist. Das ist nicht zu bestreiten. Zu bestreiten ist, dass China dadurch »ein weiterer kapitalistischer Rivale« geworden sei. Im »Kommunistischen Manifest« ist nachzulesen, worin die historische Aufgabe des Kapitalismus besteht. Im Vorwort »Zur Kritik der politischen Ökonomie« weist Marx darauf hin, was eintrifft, werden historische ökonomische Gesellschaftsformationen übersprungen oder hinwegdekretiert.

Der mit der Oktoberrevolution eingeleitete Versuch der sozialistischen Weltrevolution ist vorläufig, nicht für immer, gescheitert. Die sozialistische Idee ist nicht tot. Es empfiehlt sich daher, von Diskontinuität zu sprechen. Die nachholende Modernisierung, die Breschnew »Realsozialismus« getauft hatte, ist in einer bestimmten historischen Konstellation der Kräfte zum Erliegen gekommen und vorerst aufgegeben worden.

Doch weder China noch Russland geben sich damit endgültig zufrieden. Sozialismus setzt eine hohe Entwicklung der Produktivkräfte objektiv voraus. Dieser Einsicht folgend, schritt China zu einer Rochade: diese Entwicklung dem Original zu überlassen, ohne zugleich die politische Macht aufzugeben. Sozialismus ist Chinas Ziel geblieben. Russland ist dem Beispiel dieser Rochade gefolgt und damit vorangekommen. Es bedarf revolutionären dialektischen Denkens, eine schier unlösbare, aber dringend zu erfüllende Aufgabe zu lösen und zu exekutieren. Es wäre absurd, träten China und Russland in die Fußstapfen des westlichen Imperialismus und suchten ihm nachzuahmen, zumal in seiner finalen Phase erstarrten Dogmatismus. (…)

W. Gettél, Teupen

Gerne mehr davon

Zu jW vom 9./10.12.: »Ein linientreuer Dissident«

Von solchen »linientreuen Dissidenten« hätte man sich in der DDR noch ein paar mehr gewünscht. Dabei war es nicht nur verdienstvoll, dass Wolfgang Harich sich u. a. mit der Kulturgeschichte der DDR im Zusammenhang mit der Lukács-Rezeption beschäftigt hat, sondern auch mit Fragen der Ästhetik (…) und der klassischen deutschen Philosophie bis zu Hegel.

Interessanterweise hat er Heinrich Heine in einem Beitrag der Sinn und Form (1, 1956) zu einem wichtigen Zeugen gemacht und dessen Schrift »Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland« dazu herangezogen. Harich zeigt uns in seinem Beitrag, dass es nicht nur den Heine des »Wintermärchens« gibt, sondern darüber hinaus den äußerst scharfsinnigen Beobachter der deutschen Philosophie mit seiner Sicht auf Hegel und dessen von Marx und Engels so hochgelobte Vorarbeit zum systemischen und dialektischen Denken. Nur so ist verständlich, dass nach Heine – so lesen wir bei Harich – bei den Deutschen erst nach der Philosophie die Revolution »herangerollt komme«, und wenn ihr »es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wisst ihr: Der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht« – in der VR China z. B.

Manfred Pohlmann, Hamburg

Zweistaatenlösung

Zu jW vom 14.12.: »›Wenn ich sterben muss‹«

Bei aller Trauer und Mitgefühl für die palästinensische Sache (…) muss doch festgestellt werden, dass die arabischen Staaten nie die von der UNO beschlossene Teilung Palästinas akzeptiert und in der UNO dagegen gestimmt haben, trotz der Bitten von Molotow, dem damaligen Außenminister der UdSSR.

Die arabischen Staaten sind sogar in die für die Palästinenser vorgesehenen Gebiete einmarschiert, Ägypten besetzte den Gazastreifen, Jordanien die Westbank und Teile Jerusalems. In diesen Gebieten wurden die Juden vertrieben. Ich erinnere mich noch an die Worte Schukairys, »alle Juden ins Meer zu werfen«. Ich erinnere mich auch an den Terrorangriff des »Schwarzen September«, der zur Fatah gehörte, auf die jüdischen Sportler während der Olympischen Spiele in München 1972 und die Freude arabischer Kommilitonen in Saarbrücken über diesen Terroranschlag. Es sei auch darauf hingewiesen, dass im Gefolge des Krieges von 1948 über 700.000 Juden und Jüdinnen aus den arabischen Staaten fliehen mussten.

Ich erinnere auch an die verachtenswerte Rolle Frankreichs in Algerien, das die algerischen Juden gegen ihren Willen zu Bürgern Frankreichs machte, dies aber den Arabern verweigerte. Besonders wütend macht es mich, dass sich Israel missbrauchen ließ als Speerspitze des Imperialismus – zunächst von den Briten und Franzosen 1956 (Suezkrise) und dann von den Amerikanern.

Es wird höchste Zeit, dass die UNO, die die Teilung Palästinas beschlossen hat, für einen gerechten Frieden im Nahen Osten sorgt. Die Siedler in der Westbank müssen entweder dieses Gebiet verlassen oder im Rahmen einer Zweistaatenlösung palästinensische Staatsbürger werden. (…)

Otto Kern, Herzberg am Harz