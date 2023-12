imagebroker/IMAGO Hegel-Rezeption: Zumeist holzschnittartig

Populäre Zeitschriften für Philosophie sind selten erheiternd. Die dieses Jahr Hegel gewidmete Sonderausgabe Nr. 24 des Philosophie-Magazins machte zumindest stellenweise eine Ausnahme. So fragte man etwa in Anlehnung an Hegels berühmte Herr-Knecht-Dialektik auf der Titelseite herrlich boulevardesk: »Wie viel Knecht steckt in mir?« Ginge es nach Andrew Cole, könnte die Frage jedoch auch anders lauten: »Welcher Knecht steckt in mir?«

Der Professor aus Princeton gibt in seinem 2023 in deutscher Übersetzung erschienenem Werk »Die Geburt der Theorie – aus der Hegelschen Dialektik« eine dezidierte Antwort. Es ist der ganz konkrete Knecht des mittelalterlichen Feudalherrn, den Hegel anspricht. Dieser Behauptung stellt Cole eine noch gewagtere zur Seite: Die Dialektik Hegels entstamme dem Mittelalter. Entsprechend sei auch unser Begriff von Theorie mittelalterlich: »Theorie, wie wir sie seit einem Jahrhundert oder mehr kennen und praktizieren, findet ihren Ursprung in Hegel – und Hegel selbst findet seine Theorie, seine Dialektik im Mittelalter.« (S. 24)

Der historische Teil der Begründung fällt platt aus. Deutschland war um 1800 herum noch ökonomisch feudal verfasst, und das Denken Hegels entspringe diesen Verhältnissen. Nun steckten die deutschen Kleinstaaten damals in der Tat noch größtenteils in feudalen Wirtschaftsformen fest. Doch statt einer genaueren Analyse wartet Cole lediglich mit einer Reihe von Verweisen auf Historiker auf. Die zahlreichen Bezüge, die Hegel – der unter anderem Mitglied der 1792 gegründeten bayerischen Gesellschaft zur Beförderung der vaterländischen Industrie war – in der Frühindustrialisierung verorten lassen, werden ebenso ignoriert wie der gesamte geisteswissenschaftliche Kontext der Zeit. Überhaupt geht Cole für einen Professor bemerkenswert schlampig mit Fakten um. So wird Hegels Nürnberger Zeit (1808–1816), als er Rektor des Egidiengymnasiums und einer der Honoratioren der Stadt war, bei Cole zu einem Durchschlagen »mit Gelegenheitsjobs als Lehrer an Gymnasien« (S. 19).

Dementsprechend fragwürdig fällt auch sein Verständnis der Herr-Knecht-Dialektik aus. Hegel hatte sie in der »Phänomenologie des Geistes« als eine Bewusstseinsform gedacht, in der – grob formuliert – der Herr in der Passivität seiner Konsumentenrolle verharrt, während der Knecht sich durch die Arbeit am Gegenstand geistig weiterentwickelt und sein Selbstbewusstsein erlangt. Die Bedeutung dieser Dialektik liegt nun gerade darin, dass sie in allen Verhältnissen anzutreffen ist, in denen das Produzieren und das Aneignen von Mehrwert auseinanderfallen. Cole interpretiert sie dagegen als eine unmittelbar historisch-feudale. Sie derart auf nur eine geschichtliche Epoche und ein Produktionsverhältnis zu reduzieren, mag zwar zunächst als besonders materialistische Lesart erscheinen, fällt aber letztlich selbst hinter Hegel zurück.

Noch gewagter ist der rein theoretische Teil der Begründung. Für Cole ist der Widerspruch von Identität und Differenz das alles entscheidende Moment der Dialektik. Dessen Verständnis habe sich aber erst im Mittelalter herausgebildet. Damit trifft er zunächst sogar einen relevanten Punkt, denn die antike Dialektik war stark von dialogischen Situationen geprägt und tritt besonders bei Aristoteles hinter die formale Logik zurück. Das Hegelsche Verständnis, dass alle Dinge an sich selbst widersprechende Bestimmungen enthalten und dadurch ihr wahres Wesen ausgedrückt wird, ist mit der antiken Dialektik nicht deckungsgleich. Gleichwohl finden wir auch diese Einsicht bereits in der Antike, etwa bei Heraklit, den Cole erwähnt, aber inhaltlich ignoriert.

Überhaupt würde man Coles teils hanebüchenen philosophiehistorischen Behauptungen keinem Erstsemester durchgehen lassen. Munter stellt er etwa die These auf, »die mittelalterliche Dialektik von Identität und Differenz« beginne »mit Plotin, der gemeinhin als der letzte antike und der erste mittelalterliche Philosoph gilt« (S. 90). Die Meinung hat Cole exklusiv. Als Plotin (ca. 205–270) in Rom seine Philosophenschule in der Tradition Platons unterhielt, war von Feudalismus keine Spur zu sehen und das Christentum noch eine vom Kaiser verfolgte Sekte. Ebenso verblüffend ist Coles Sprung von den spätantiken Denkern Proklos und Pseudo-Diony­sius (beide 6. Jahrhundert) zum Renaissancephilosophen Nikolaus von Kues (15. Jahrhundert). Das eigentliche Mittelalter kommt philosophisch gar nicht vor.

Zu dem bei Angelsachsen mittlerweile üblichen Verfall inhaltlicher Maßstäbe gesellt sich derjenige der Form: Ich habe in keinem Buch jemals so viele Rechtschreibfehler entdeckt. Wie auch immer die Menschen im Mittelalter es mit der Dialektik gehalten haben mögen, zumindest ihren Büchern haben sie sich noch mit mehr Sorgfalt gewidmet.