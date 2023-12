imago images/Jens Koehler Infanteristische Ausbildung an der Marinetechnikschule in Parow (7.12.2021)

Das Thema ist einmal plaziert, und der Minister bleibt am Ball: Boris Pistorius lässt nicht nach in seinem Bemühen, die Bundeswehr auch vermöge einer Wiedereinführung der Wehrpflicht »kriegstüchtig« zu machen. Der verpflichtende Wehrdienst in der Bundesrepublik war 2011 nach 55 Jahren ausgesetzt worden. Weil sich schon jetzt nicht genug junge Männer und Frauen finden, die ihr Leben für diesen Staat riskieren wollen, stoßen die »Zeitenwende«-Planungen absehbar auf ein Personalproblem. Pistorius lässt, wie er nun Welt am Sonntag versicherte, aktuell diverse Modelle für eine Dienstpflicht prüfen. Darunter ist auch das in Schweden praktizierte Modell.

In dem skandinavischen Land werden sämtliche jungen Frauen und Männer gemustert. Allerdings wird nur ein Teil ausgewählt und muss den Grundwehrdienst leisten. »Ob so etwas auch bei uns denkbar wäre, ist Teil dieser Überlegungen«, sagte Pistorius. Er prüfe alle Optionen, aber jedes Modell, egal welches, »braucht auch politische Mehrheiten«. Die Wehrpflicht wiedereinzuführen sei strukturell, verfassungsrechtlich und politisch schwierig. Daher schaue er sich auch noch weitere Modelle an, so der Minister.

Argumentativ hätte er mit dem »schwedischen Modell« jedenfalls ein kleines Problem: Als ehedem über die Abschaffung der Wehrpflicht diskutiert wurde, waren es die Wehrpflichtgegner, die darauf hinwiesen, dass ohnehin nur noch ein Teil jedes Geburtsjahrgangs tatsächlich eingezogen wurde (Stichwort »Wehrgerechtigkeit«). 2023 scheint das Verteidigungsministerium zu glauben, dass genau das ein Argument ist, um die Wehrpflicht wieder einzuführen.

Die Aussetzung der Wehrpflicht hatte Pistorius bereits kurz nach Amtsantritt als einen Fehler bezeichnet, den man aber nicht im Handumdrehen beseitigen könne. Bundeskanzler Olaf Scholz wiederum hatte einer Debatte über eine Rückkehr zur Wehrpflicht noch im Februar eine Absage erteilt. Das hält den Verteidigungsminister nicht davon ab, an seiner Einschätzung festzuhalten. »Es hat seinerzeit Gründe gegeben, die Wehrpflicht auszusetzen. Rückblickend war es aber ein Fehler«, sagte er nun.

Im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP heißt es zu dem Thema: »Die Bundeswehr muss demographiefest und langfristig auch mit Blick auf die Altersstruktur ausbalanciert sein.« Auf die Frage, wie das gelingen solle, erklärte Pistorius, sein Ministerium habe im August eine »Taskforce Personal« eingerichtet. Er habe jetzt »das erste Extrakt der Arbeit gesehen«. Es handele sich um »65 sehr konkrete Vorschläge für Anwerbung, Rekrutierung, Ausbildung und Einstiegsvoraussetzungen«. Mit der Umsetzung werde man Anfang des Jahres starten.

Beim Koalitionspartner FDP stoßen die Pläne des SPD-Politikers nicht auf Gegenliebe. Alexander Müller, verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, warnte, die Wiedereinführung der Wehrpflicht wäre ein »enormer Eingriff in die Freiheitsrechte, der nicht im Verhältnis zur Bedrohung Deutschlands steht«. Für die erforderliche Grundgesetzänderung fehle die politische Mehrheit. Es werde nicht gelingen, zeigte Müller sich überzeugt, »die jeweils sportlichsten und fittesten jungen Menschen in die Truppe zu zwingen, und allen anderen ihre berufliche Freiheit zu lassen«.

Auch Müllers Parteikollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, hatte sich bereits gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen. Die FDP-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in der vergangenen Woche, man habe dafür keine Kasernen und auch keine ausreichende Personaldecke mehr. Die Grünen hatten sich bereits im Februar skeptisch zum Thema geäußert.

Bei der konstant um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr besorgten Union kommt der Vorstoß dagegen besser an. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul sagte der Rheinischen Post (online): »Die CDU tritt für eine allgemeine Dienstpflicht ein, von der die Bundeswehr erheblich profitieren würde.« Pistorius müsse endlich konkrete Entscheidungen treffen. »Wer eine kriegstüchtige Bundeswehr fordert, muss auch die dafür notwendigen Weichenstellungen vornehmen«, so Wadephul.