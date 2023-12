IMAGO/EST&OST Antifaschistischer Protest in Budapest (11.2.2023)

Was ist im Februar in Budapest passiert?

Im Februar 2023 fand wie seit über 25 Jahren der »Tag der Ehre« statt. Bei diesem Treffen versammeln sich Neonazis aus ganz Europa in Budapest und begehen in SS- und Wehrmachtsuniformen die »Ausbruch«-Wanderung zur Erinnerung an Mörder und Kriegsverbrecher. 2023 wurde dieser geschichtsrevisionistischen Zusammenkunft mit direkten antifaschistischen Interventionen begegnet. Dabei wurden mehrere Nazis verletzt. Die Menschen, denen diese Taten vorgeworfen werden, sind seitdem massiver Repression durch ungarische und deutsche Behörden ausgesetzt.

Mehrere Antifaschisten wurden damals verhaftet. Was sind die Vorwürfe?

Von den im Februar in Ungarn verhafteten Genossen befinden sich zwei noch immer in Untersuchungshaft. Eine andere Person ist unter Auflagen auf freiem Fuß. Zwei weitere Personen wurden Ende November in Italien beziehungsweise im Dezember in Deutschland verhaftet. Nach weiteren 13 Personen wird international gefahndet. Vorgeworfen wird allen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und die Unterstützung der Taten, einzelnen auch die Beteiligung an den Taten.

Unterstützen die deutschen Behörden die Maßnahmen der ungarischen Behörden?

Ja, das war bei der Verhaftung in Berlin am 11. Dezember durch ein Mobiles Einsatzkommando aus Thüringen zu sehen. Auch die folgenden Durchsuchungen hat die deutsche Polizei unternommen. Generell wurde mit großem Aufwand nach den Gesuchten gefahndet sowie versucht, das soziale Umfeld der Beschuldigten einzuschüchtern. Mit tendenziösen Statements wurden die Gesuchten in die Nähe von Terroristen gerückt.

Für großes Aufsehen sorgte die Öffentlichkeitsfahndung gegen Antifaschisten. Was sind die Folgen?

Abseits der persönlichen Folgen für die Betroffenen, für die die öffentliche Fahndung und die damit verbundene Hetze einer Vorverurteilung gleichkommt, wird hier Antifaschismus als staatsgefährdend dargestellt. Die Mär von der Radikalisierung junger Menschen im Untergrund wird gefüttert und soll zu Vereinzelung und Entsolidarisierung beitragen. Gleichzeitig legitimieren die Ermittlungsbehörden ihre eigene Arbeit.

Jetzt sollen ein italienischer Aktivist und eine Person aus Deutschland an Ungarn ausgeliefert werden. Wie ist der aktuelle Stand?

Der italienische Genosse befindet sich im Hausarrest. Die Prüfung der Auslieferung wurde zweimal verschoben, weil sich die italienischen Gerichte erst ein Bild über die Menschenrechte in Ungarn machen müssen. Der nächste Termin ist am 16. Januar. Neben der Verteidigung äußerte auch der Generalstaatsanwalt Zweifel daran, dass ein fairer Prozess und eine »menschenwürdige« Unterbringung im Gefängnis möglich sind. Auch die Informationen, die wir von den beiden seit Februar Inhaftierten haben, lassen daran zweifeln: Ilaria berichtete in einem Brief über schlechte medizinische Versorgung, unzureichende Ernährung und Schädlingsbefall im Gefängnis sowie Demütigungen durch Wärter bei Vernehmungen ohne Anwalt. Die Person, die in Deutschland verhaftet wurde, sitzt momentan in Untersuchungshaft und muss befürchten, nach Ungarn ausgeliefert zu werden.

Wie geht es jetzt weiter? Ist bald mit einem Prozess zu rechnen?

Zu rechnen ist mit Repression gegen alle, die den Gesuchten und Inhaftierten nahestehen, und gegen die Betroffenen selbst. Wir möchten allen, die unter diesen Maßnahmen leiden, unsere Solidarität aussprechen. Außerdem wird in den kommenden Wochen entschieden, wie es mit den in Deutschland und Italien inhaftierten Antifaschisten weitergeht: ob sie an Ungarn ausgeliefert werden oder ob ihnen beispielsweise in Deutschland ein vergleichsweise fairer Prozess gemacht wird. Der Prozess in Budapest soll am 29. Januar beginnen. Die Begleitung des Prozesses in Ungarn stellt eine besondere Herausforderung dar. Es ist davon auszugehen, dass Faschisten Präsenz zeigen und solidarische Menschen einschüchtern werden. Dennoch rufen wir dazu auf, den Prozess zu begleiten und den Angeklagten zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Auch möchten wir zu Spenden für die Verfahrenskosten aufrufen. Auf unserer Internetseite informieren wir über die aktuellen Entwicklungen.