Wer hätte mit diesem Ergebnis der Klimakonferenz in Dubai gerechnet? Da gab es doch tatsächlich erdölexportierende Länder, die gar keinen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger wollten! Das ist ja fast so, als würde die Vegane Gesellschaft im Deutschen Fleischerverband in Frankfurt am Main tagen und entsetzt feststellen: Metzger wollen weiterhin Tiere schlachten!

Aber ernsthaft: Soll sich Saudi-Arabien die schöne Wüstenlandschaft mit endlosen Sonnenpaneelen verschandeln wie andere Länder, allen voran China, Indien und die USA? »Auf keinen Fall!« meint Udo. »Ich liebe diese Bilder von phallischen Ölbohrtürmen im Sonnenuntergang mit Scheich im Vordergrund.« – »Alptraum!« findet Rossi. »Die Ökos hätten fordern sollen, dass kein Kraftstoff mehr produziert wird, mit dem man Panzer fahren kann. Panzer und Kampfjets sind die schlimmsten Dreckschleudern auf Erden.«

Fordern kann man vieles – vor allem aus humanitären Gründen. Ein berühmter Forderungssteller ist der portugiesische UN-Generalsekretär António Guterres. Er hatte vor zehn Tagen den Weltsicherheitsrat dringend aufgefordert, sich für die Abwendung einer »humanitären« Katastrophe im Gazastreifen einzusetzen und einen »humanitären« Waffenstillstand auszurufen, um den Menschen mehr Leid zu ersparen. Nach insgesamt knapp 20.000 Todesopfern in Nahost klingt das wie Hohn: dazu aufrufen, etwas auszurufen; darauf drängen, sich für etwas einzusetzen, etwas abzuwenden, um jemandem etwas zu ersparen – Lehrbuchbeispiele für impotente Infinitivsätze mit »zu«. Als würde man auf der Straße mitkriegen, wie einer seine Frau totschlägt, die Polizei anrufen und sagen: »Herr Wachtmeister, hätten Sie bitte die Güte, den Gatten der Dame aufzufordern, das Totschlagen einzustellen, es ist dringend!« – und dann nach Hause gehen, Matjes essen:

Matjes in Hausfrauensoße

400 g Matjesfilet in einer Schüssel Wasser gut wässern. Aus 150 ml Sahne, 150 g saurer Sahne, drei EL Mayonnaise, drei EL Gewürzgurkenwasser und zwei EL Apfelsaft eine Soße rühren. Mit frisch gemahlenem Pfeffer, einem TL Wacholderbeeren, zwei Lorbeerblättern und etwas Zucker würzen. Salz ist nicht nötig. Zwei saure Äpfel schälen, von Kernen befreien, in dünne Scheiben schneiden und unter die Soße mischen. Zwei Zwiebeln und zwei Gewürzgurken in feine Scheiben schneiden und beides in die Soße geben. Den Matjes trockentupfen und unter die Soße heben. Der Fisch sollte ca. zwei Stunden gut durchziehen. Die Soße auf den Tellern anrichten und Matjesfilet darauf geben. Schnittlauch in Röllchen schneiden und darüber streuen.

Zu Guterres’ Gunsten nehme ich aber an, dass er so etwas nicht runterkriegen würde. Romanisch sozialisierte Gaumen verschmähen in der Regel Fisch-Milch-Kombinationen. Zurück zum Klima: Der Gastgeber und Chef des staatlichen Öl- und Gaskonzerns der VAE, Sultan Soundso, ist nicht alleine schuld am lahmarschigen Resultat der Klimakonferenz in Dubai. Das Militär braucht die fossilen Brennstoffe weiterhin in rauhen Mengen, um »für Demokratie und Menschenrechte« zu töten. Klimatisch trägt es damit zu einer neuen Eiszeit in Europa bei.