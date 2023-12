1918, 24. Dezember: Friedrich Ebert, Vorsitzender des Rats der Volksbeauftragten, befiehlt den Angriff auf die Volksmarinedivision, die sich im Berliner Schloss und im benachbarten Marstall einquartiert hat. Die Matrosen hatten sich geweigert, dem Ultimatum des Stadtkommandanten von Berlin, Otto Wels (SPD), nachzukommen, ihr Quartier zu räumen und sich aufzulösen. Bei dem Angriff werden elf Matrosen getötet. Mit Unterstützung von Berliner Arbeitern wird die Attacke zurückgeschlagen. Einen Tag später demonstrieren rund 30.000 Arbeiter gegen die Militäraktion, es kommt zur Besetzung des Vorwärts-Gebäudes.

1943, 20. Dezember: Im Zuge eines von patriotischen Offizieren angeführten Massenaufstands wird in Bolivien die US-orientierte Regierung von General Enrique Peñaranda del Castillo von der Macht verdrängt. Neuer Präsident des südamerikanischen Staates wird der Major Gualberto Villaroel. Unter seiner Ägide, die allerdings nur bis 1946 währt, werden die Zinnbarone zu höheren Abgaben an den Fiskus gezwungen, Anstrengungen zu einer Landreform unternommen und Gewerkschaften anerkannt.

1958, 20. Dezember: Mitglieder des antimilitaristischen Direct Action Committee blockieren den Zugang zu einem Gelände der Royal Air Force im englischen North Pickenham, wo eine Atom­raketenbasis entstehen soll. An der Aktion beteiligt sich auch einer der führenden Sprecher der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, der Pastor Michel Scott. Die Polizei lässt die Demonstranten zunächst gewähren, greift dann aber, als keine Presse mehr anwesend ist, hart durch. 46 Teilnehmer der Blockade werden festgenommen, unter ihnen auch Michael Scott, der daraufhin die Weihnachtstage im Gefängnis verbringt. Die Blockade ist bereits die zweite Aktion der englischen Friedensbewegung in North Pickenham. Bereits am 7. Dezember waren Demonstranten auf das Gelände des Stützpunkts vorgedrungen und hatten die Bauarbeiten am Atommeiler gestört.

1988, 21. Dezember: Über der schottischen Ortschaft Lockerbie explodiert ein Verkehrsflugzeug vom Typ Boeing 747 der US-amerikanischen Fluggesellschaft Pan American World Airlines. Alle 259 Insassen kommen ums Leben. Ursache der Explosion ist die Zündung von Plastiksprengstoff. Laut Urteil schottischer Strafgerichte ist der Anschlag ein staatsterroristischer Akt libyscher Geheimdienstler. Die libysche Regierung hat eine Beteiligung an dem Attentat nie eingeräumt, zahlt aber eine Entschädigung an die Hinterbliebenen der Opfer.