»Landen«. Film. BRD/Libanon 2023. Eine Protagonistin kommt auf ihrer botanischen Forschungsreise an die Küste des Libanons und wird Zeugin des ökonomischen Zusammenbruchs des Libanon. Danach Gespräch mit Regisseurin Vanessa Nica Mueller. Montag, 18.12., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Planten un Bomen, Holstenwall 28, Hamburg

»Der Krieg zwischen Israel und Gaza und seine Hintergründe«. Diskussion mit Wieland Hoban von der »Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Palästina«. Montag, 18.12., 20 Uhr. Ort: Club Vaudeville, Lindau. Veranstalter: Bunte Liste Lindau, Die Linke im Landkreis Lindau und die Friedensregion Bodensee

»Paul-Dessau-Fest«. Musik und Vorträge. Dessau (1894–1979), Jude, Komponist und Kommunist, kam in Hamburg zur Welt. An seinem Geburtstag gibt es an der Stelle, wo einst sein Elternhaus stand, erstmals Feierlichkeiten mit Wortbeiträgen, Liedern, Musik und einem Büchertisch. Dienstag, 19.12., 15.30 Uhr. Ort: Springbrunnen Michelwiese, Hohler Weg, Hamburg. Veranstalter: Verein für Kultur und Erinnerungsarbeit zwischen Ohlsdorf und Ochsenzoll

»Coming Out«. Spielfilm mit Einführung. DDR 1989. Der junge Lehrer Philipp trifft unerwartet seinen Schulfreund Jakob wieder, seine einstige Jugendliebe. Durch diese Begegnung muss sich Philipp mit seiner sexuellen Orientierung auseinandersetzen. Voranmeldung: 030/36 46 64 24. Mittwoch, 20.12., 19 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft