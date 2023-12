ZUMA Press/imago/Montage jW

… aber nicht das Wort

Zu jW vom 14.12.: »›Wenn ich sterben muss‹«

Refaat Alareer – sie haben deine Stimme zum Schweigen gebracht. Mit tödlicher Präzision. Sie hören hinaus in die Nacht. Doch der Schrei lässt nicht nach, den du in Worte gefasst hast. Sie drücken die Hände mit aller Gewalt gegen ihre Ohren. Es gellt und gellt trotzdem. Man kann den Dichter töten, aber nicht das Wort, in das er den Schmerz seines Volkes gefasst hat. Eines Tages werden sie hören müssen. Dann wirst du leben.

Joachim Seider, Berlin

»Kein Wolkenkuckucksheim«

Zu jW vom 12.12.: »›In Villenvierteln braucht man uns nicht‹«

(…) Eine Oppositionspartei, die ihren national-linken, Ressentiment gegen Migrant*innen verbreitenden und dann noch auf Ludwig Erhard setzenden Flügel nicht loswird, überzeugt Wähler*innen nicht. Statt gegen die Linke zu wettern, sollte sie mit Blick auf die aktuelle Lage (Rechtsentwicklung) ohne »Wenn und Aber« unterstützt werden. Viele werden sich noch umsehen, wenn die Linke weiter schlechtgeredet wird. Die Dame aus dem Saarland wird es nicht richten. Merz und die Rechtsaußen-»Arschlochtruppe« werden sich die Hände reiben, wenn die Linkspartei durch linke Besserwisser weggemobbt wird. So wird kein einziger Krieg, weder die sogenannte Zeitenwende noch das Projekt »Kriegsfähigkeit« gestoppt. Linke sozialistische Politik zu machen ist kein Wolkenkuckucksheim, sondern in einer kapitalistischen Gesellschaft harte außerparlamentarische wie parlamentarische Arbeit. Jede und jeder bleibt eingeladen, daran mitzuwirken, und nicht irgendwelchen Renegaten zu folgen.

Alexander Kauz, Waldkirch

Schweiz auf Kriegskurs?

Zu jW vom 8.12.: »Schießwut in Washington«

Die von Selenskij angekündigten »Friedensgespräche« zum Beenden des Ukraine-Russland-Krieges in der Schweiz – ohne Russland – sind ganz klar »strategische Kriegsgespräche« (z. B. Konsens bei Einsatz von Atomwaffen, Mitbeteiligung von weiteren Armeen).

Ich war genau 21 Jahre in der Schweizer Armee (1973 bis 1994), eingeteilt beim Kanonenfutter (Panzerabwehr) und der Flüchtlingsinternierung (in einem friedlichen Flüchtlingszentrum). 2006 habe ich noch an der Schweizer Militärakademie Strategievorlesungen bei Professor Stahel besucht und möchte hier noch ein Beispiel anbringen: Selenskij spielt Dame und kann nie in den Besitz einer Dame kommen. Putin spielt Schach und setzt vor allem die Läufer (2022) und momentan die Türme ein und hat das Ziel, eine Pattsituation zu erreichen. Selenskij träumt von seinen Damen und wird auch weiterhin davon träumen.

Hiermit ist ganz klar, dass so die Schweiz von den neutralen Staaten zu den kriegsbejahenden Staaten übergetreten ist. Ab sofort kann und werde ich die Schweizer Hymne nicht mehr singen. Das wäre eine reine Gotteslästerung.

Martin Josef Steiner, Freital bei Dresden und Basel

»Kriege zur Klimarettung«

Zu jW vom 30.11.: »Öl für die Welt«

Um »die Klimakrise in den Griff zu bekommen, muss die Nutzung fossiler Energieträger beendet werden – je früher, desto besser«, so Raphaël Schmeller in der jW am 30. November 2023 – Wirklich?

Müsste der Bruch der Zivilisationsgeschichte, Marx nennt sie eine Geschichte der Klassenkämpfe, nicht auffallen? Erstmals erleben wir nicht nur verbal die Negation der Klasseninteressen. Es geht um die Rettung des Klimas. Es müsste auffallen, dass dafür zuerst ein politisches Klima zu schaffen ist, an dessen Zerstörung Washington, Brüssel und London aber aktiv arbeiten.

Woher dieser Schulterschluss des Kapitals mit den Besitzlosen? Was kommt nach Kohle, Öl und Gas, wenn Sonne, Wind und Wasser nicht ausreichen? Danach kommt die von Scholz zur »Jahrhunderttransformation der Energiewirtschaft« geadelte technologische Lösung aller Energieprobleme. Ich stelle weder die Klimakrise in Frage noch, ob diese Alternative je gelingen kann. Wir nehmen es einfach an: Zur Rettung des Klimas und des Überlebens werden fossile Brennstoffe verboten und Energie über eine technologische Revolution gewonnen. Beides bedingt einander, denn der Aufwand ist gigantisch und so teuer, dass er sich im Wettbewerb mit fossilen Energieträgern niemals durchsetzen kann.

Die Welt bleibt also, wie sie ist, oder das technologische Experiment kann erzwungen werden. Die Folge wird eine gigantische Verteuerung der Energie sein und damit eine dramatische Verschlechterung der sozialen Lage, denn ohne Energie kein Fortschritt, schon heute hungern jährlich 800 Millionen, stirbt alle drei Sekunden ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen der Unterernährung. Gelingt das Experiment, knallen die Sektkorken, aber die Technologie ist in der Hand weniger, die dann über den einzigen Schlüssel für die Industrialisierung und dem Ausweg aus der Unterentwicklung verfügen. Endlich ohne territoriale Abhängigkeiten und exklusiv vorbehalten den Willigen. Zu teuer für die meisten Länder und nicht erwerbbar für jene, denen durch Sanktionen der Zugang zu Hochtechnologien verbaut ist. Das ist keine Verschwörungstheorie, denn exklusiv den Schlüssel zur Allmacht in der Hand zu haben, erklärt das Engagement des internationalen Kapitals, der Hunger und das Elend rührt sie nachweislich nicht. Endlich kann die Diktatur der USA über den Rest der Welt uneingeschränkt und rücksichtslos fortgesetzt werden. Voraussetzung, und das ist wichtig, die Welt lässt sich nicht täuschen und verhindert, was auch die jW als gut, je früher, desto besser, bezeichnet.

Es muss ein ganz anderer politischer Schritt in den Prozess vorgezogen werden: Das unbedingte Verbot von Sanktionen gegen Drittstaaten, Sanktionskriege dürfen nur im Sicherheitsrat der UN beschlossen werden und die Garantie absoluter Freiheit von Technologietransfers und Wissenschaftsaustausch. Plaudertasche A. Baerbock hat es schon mal rausgelassen, sollte grünes Licht für den Stopp der Nutzung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung je erteilt werden, werden Kriege zur Klimarettung geführt werden (müssen).

Klaus Ludwig, Butzbach