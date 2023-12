CTK Photo/IMAGO Gehört zu den größten Geigern weltweit: Augustin Hadelich (m.)

Ganz ohne Zweifel gehört der unterdessen knapp vierzigjährige Augustin Hadelich zu den größten Geigern weltweit, so dass nicht nur Joana Mallwitz mehr als nur ein Glücksgriff des Berliner Konzerthauses ist, sondern auch, ihn zum »Artist in Residence« berufen zu haben. Mir wurde er trotz seiner da schon exzeptionellen Karriere erst im vergangenen Jahr bekannt, als ich mit seinen Aufnahmen der Partiten für Geige solo bemustert wurde, eigentlich nur »mal reinhören« wollte, zur Arbeit, nebenbei … – da war an sie, meine literarische Arbeit, nicht mehr zu denken. Fassungslos saß ich hinterm Schreibtisch und hörte nur noch zu. Geradezu süchtig geworden, schrieb ich eine ziemlich lange Besprechung. Und nun … nun, nachdem ich den Geiger schon live mit Orchester erlebt hatte, mit einem leider mauen Stück … nun gab er am vorigen Mittwoch endlich einen Soloabend.

Der Kleine Saal des Konzerthauses war proppevoll, sogar die Galerie voll besetzt. Und wie viele junge Leute da waren! Toll, dachte ich, einfach nur toll. Und er legte los. So muss ich’s wirklich nennen. Er hat durchaus etwas von einem Teufelsgeiger. Wenn er lächelt, jedenfalls. Doch nicht in Kinskis E.-T.-A.-Hoffmann-Manier wie in dessen Paganini-Film (1989), eher wie Marvels Venom. Teuflisch schnell die Tempi, teuflisch rasend oft – wobei er sich gerne vorbeugt, so dass die Decke des Instruments über die Köpfe des Publikums schaut. Nein, weg mit den visuellen Eindrücken! Die Augen schließen, lauschen!

Sein Programm war höchst durchdacht, beginnend mit Bach und es auch mit ihm beschließend, dazwischen eine hinreißende – so auch gespielte – Blues-Fantasie von Perkinson aus dem Jahr 1972, in der die Geige bisweilen die Skala, deren Töne verschleifend, herabstürzt wie Astor Piazzollas Bandoneon. Hier schon tobte der Applaus, die junge Dame neben mir klatschte nicht, sie peitschte die Flächen ihrer Hände. Und dann das Wagnis, zwei Stücke, die miteinander gar nichts zu tun haben, attacca zu koppeln: David Langs meditatives »Before Sorrow« mit der »Ballade« benannten neunzig Jahre älteren Sonate d-moll Eugène Ysaÿes – was einerseits ausgesprochen schlüssig war, andererseits wurde gerade sie mir geradezu unangenehm artistisch interpretiert. Doch mir wohl nur allein. Die andren alle jubelten. So dass ich in der Pause schimpfte.

Ein befreundeter Komponist wies mich entschieden zurecht. Das Stück sei groß, vor allem tief. »Is’ mir entgangen. Für mich gehört es in den Zirkus.« Zumindest da, wenn auch zögernd, stimmte er zu; auch er verstehe nicht, weshalb Hadelich derart den … nein, »Teufelsgeiger« spiele sagte er nicht, doch lief’s darauf hinaus.

Vielleicht hatte ich deshalb anfangs Schwierigkeiten, mich in das Schlussstück, Bachs d-moll-Partita einzufinden. Der Ysaÿe klang einfach zu nach. Es gab sich aber schon mit der Courante. Da war ich wieder da, jetzt mit fast durchweg geschlossenen Augen. – Klang es nicht doch manchmal etwas scharf? Dann aber wieder eine geradezu romantisch zum Himmel bettelnde, wie auf kitschigen Heiligenbildchen süßliche Zwischenhaltsakkordierung selbst in der grandiosen Chaconne. Die dergleichen wahrlich nicht braucht. In ihr das Gefühl, ein großes, leuchtet aus der Strenge mehr, als wenn wir es betonen. – So, wie wir, wenn wir ein Intimstes meinen, ganz besonders Zurückhaltung üben.

Hadelich interpretierte dennoch perfekt, auch wenn ich es bedauerte, dass er nicht, wie für die beiden CDs, den Barockbogen nahm, der einen näheren – ich möchte, seltsam, »humaneren« schreiben – Ton erzeugt. Doch lässt es sich der Chaconne sowieso nicht entziehen. Auch ihn, Hadelich, nahm sie deutlich mit; er wirkte hernach sichtlich erschöpft. So dass ich nicht verstand, weshalb er nach diesem insgesamt Hochleistungsabend noch eine Zugabe gab. Allein, um den Affen Zucker zu geben? Allerdings war sie sehr einfühlsam gewählt. – Dennoch, nach der Chaconne überhaupt noch etwas zu spielen ist im Grunde Blasphemie und gehört sich so wenig, wie nach einem Requiem zu klatschen. Da steht man leise auf. Da geht man schweigend durch die Nacht; und sind wir in Begleitung, sprechen wir, wenn, nur gedämpft.