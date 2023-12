Verdi: Streiks vor Weihnachten im Handel – Arbeitgeber verweigern Verhandlungen

Martin Schutt/dpa

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi äußerte sich am Freitag in einer Pressemitteilung zu geplanten Streikaktionen im Einzelhandel:

Trotz anderslautender Bekundungen bei einem Spitzengespräch im November verweigern die Arbeitgeber im Einzelhandel nach wie vor Tarifverhandlungen mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Die Landesbezirke der Gewerkschaft bereiten daher Aktionen und Streiks noch vor dem Weihnachtswochenende vor. Der Verdi-Bundesvorstand ruft die Beschäftigten im Handel zu Streikaktionen zwischen Donnerstag und Samstag vor Weihnachten auf. »Wer Streiks unmittelbar vor Heiligabend verhindern will, muss an den Verhandlungstisch zurückkehren«, mahnt der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke. (…)

»Wäre der Handelsverband interessiert an einem Tarifabschluss, hätte er in den letzten vier Wochen in 14 Tarifgebieten bundesweit verhandeln können. Nichts davon hat er getan«, so das für den Handel zuständige Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer. Die Beschäftigten im Handel, die ohnehin nicht zu den Spitzenverdienern gehören, litten am meisten unter den Preissteigerungen und kämen seit Monaten mit ihren Gehältern kaum mehr bis zum Monatsende aus. (…)

Verdi fordert für den Einzelhandel 2,50 Euro mehr die Stunde mit einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten bislang für 2023 nur eine Tariferhöhung von 1,04 Euro. »Das ist weniger als die Hälfte«, so Zimmer. Nicht viel besser sähe es bei den Beschäftigten im Groß- und Außenhandel aus. Im Einzelhandel sind rund 3,1 Millionen Menschen beschäftigt, im Groß- und Außenhandel rund 1,9 Millionen. Sie versorgen die Bevölkerung mit wichtigen Gütern, wie etwa Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Lebens sowie mit Bekleidung oder Einrichtungs- und Handwerksbedarf.

Am Donnerstag hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschieden: Das Streikverbot für verbeamtete Lehrer in Deutschland ist zulässig und verletzt nicht die europäische Menschenrechtskonvention. Die Bildungsgewerkschaft GEW kommentierte am Donnerstag das Urteil:

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist von dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zum Streikrecht für verbeamtete Lehrkräfte enttäuscht. »Damit ist der Rechtsweg ausgeschöpft. Das Urteil betont die Bedeutung des Streikrechts insgesamt als Teil der Koalitionsfreiheit und des gewerkschaftlichen Engagements, macht aber für verbeamtete Lehrkräfte in Deutschland eine Ausnahme. Natürlich akzeptieren wir das Urteil der Straßburger Richterinnen und Richter, obwohl wir uns eine andere Entscheidung gewünscht hätten – und nach der bisherigen Rechtsprechung des EGMR auch erwartet hatten«, stellte GEW-Vorsitzende Maike Finnern am Donnerstag während einer Pressekonferenz in Berlin fest. (…)

»Das Urteil und das Minderheitenvotum geben Hinweise, das Beamtenrecht in Deutschland fortzuentwickeln. Die Richterinnen und Richter betonen die Bedeutung der Beteiligungsrechte als Kompensation für das fehlende Streikrecht. Hier müssen wir ansetzen und diese Rechte stärken«, betonte Finnern. »Bis heute sind die Beamtinnen und Beamten vom Wohlwollen der Arbeitgeber abhängig: Der Dienstherr verordnet, wie lange gearbeitet wird, er entscheidet über die Einkommen, Erhöhung oder Kürzung der Bezahlung und die Arbeitsbedingungen. Es gibt viel zu tun.«