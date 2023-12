Entpolitisierung des Tages: Wahlrecht ab 16

Sebastian Christoph Gollnow/dpa ... aber es mangelt an wählbaren Konzepten (Mainz, 10.5.2023)

Hübsch gemacht, gehen die Bürger in die Schule um die Ecke. Erleichterte Gesichter, wenn sie nach wenigen Minuten wieder herauskommen: Stimme abgegeben. Dem einen oder anderen mag es dämmern, wenn er in seine kalte Wohnung mit den wartenden Rechnungen zurückkommt: Jetzt dauert es vier bis fünf Jahre, bis ich meine Stimme wiedererlange. Immer mehr, vor allem arme Leute, zweifeln daher, ob sich wählen für sie überhaupt lohnt.

Aber darum geht es nicht. Wählen ist Mitbestimmung, Demokratie, »unser« gutes Recht. Und das soll nicht nur Erwachsenen zugute kommen. Darum hat das Berliner Abgeordnetenhaus am Donnerstag das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt. Berlin ist damit das siebte Bundesland, in dem Menschen ab 16 auf Landesebene wählen dürfen. Nun, fragt der informierte Bürger: Ist das gut oder schlecht? Die ehrliche Antwort ist vermutlich: Es ist egal.

Gut wäre es natürlich, wenn die Neuwähler linker wählten als der Durchschnitt. Für den Fall sollte man über ein Wahlverbot für über 18jährige nachdenken. Laut den letzten (fiktiven) »U-18-Wahlen« kamen allerdings die Grünen auf 25 Prozent, gefolgt von SPD und FDP.

Warum ist die Herabsetzung des Wahlalters am Ende doch eher eine Gemeinheit? Kritiker bemängeln, wer noch keinen Handy- oder Mietvertrag abschließen darf, sollte auch nicht wählen dürfen. Aber nach der Logik, muss man sagen, wurde das Wahlalter nicht weit genug herabgesetzt. Schließlich ist arbeiten offiziell bereits ab 14 Jahren erlaubt. In bestimmten Fällen sogar ab 13.

Gemein ist das Wahlrecht ab 16 aber vor allem, weil es keine Auswahl gibt. Zumindest nicht bisher. Und weil die Befürworter so tun, als handelte es sich hier um einen Zuwachs an Mitbestimmung. Deshalb, junge Proletarier, schaut genau! Wahlen können das Elend abmildern, abschaffen werden sie es nicht. Daher: Lest, lernt, organisiert euch, übernehmt den Laden!