imago images/photothek Auf der Suche nach einem Job an der Uni Bonn

Es handelt sich zwar um eine Studie aus dem Hause Bertelsmann. Ihre Ergebnisse geben dennoch einen Einblick in die soziale Zusammensetzung an Hochschulen. Demnach nutzen etwa fünf von sechs Studentinnen und Studenten bundesweit weder BAföG noch staatliche Kredite oder Stipendien. Statt dessen seien finanzielle Unterstützung der Eltern und Nebenjobs die wichtigsten Quellen der Studienfinanzierung, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Untersuchung. Die staatlichen Angebote hätten für die meisten der derzeit fast drei Millionen Studierenden kaum noch eine Bedeutung.

»Dass mittlerweile mindestens 84 Prozent der Studierenden in Deutschland die staatlichen Unterstützungsangebote zur Studienfinanzierung nicht nutzen können oder wollen, zeigt den dringenden Reformbedarf«, erklärte Studienautor Ulrich Müller in Gütersloh. »Wenn wir das System der Studienfinanzierung in Deutschland so lassen, wie es momentan ist, hängt der Studienerfolg zukünftig immer mehr davon ab, ob man reiche Eltern hat oder in einem flexiblen Studiengang eingeschrieben ist, der nebenjob-kompatibel ist«, kritisierte Müller. »Beides hat mit einer chancengerechten Beteiligung an hochschulischer Bildung nicht viel zu tun.« Und die, das sagt Bertelsmann nicht, aber darum geht es der Stiftung im Kern, ist Voraussetzung dafür, dass am Ende genügend qualifizierte Konkurrenten für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Schon jetzt stellt sich die Frage, wer sich überhaupt noch ein Studium leisten kann und leistet. Die Erhebung geht davon aus, dass deutschlandweit neun von zehn Studierenden von ihren Eltern finanziell unterstützt werden. Mehr als zwei Drittel arbeiteten neben dem Studium. Die Situation von Studierenden und Studieninteressierten hat sich demnach weiter verschlechtert. Laut Deutschem Studentenwerk wurden im Jahr 2021 82,7 Prozent der Studierenden finanziell von ihren Eltern unterstützt. 63 Prozent gingen nebenbei arbeiten. Die durchschnittliche Zimmermiete betrug 2021 410 Euro pro Monat. All das hat Auswirkungen darauf, wer am Ende überhaupt ein Studium aufnimmt oder es durchzieht. Laut Studentenwerk kamen 58 Prozent der Immatrikulierten aus Akademikerfamilien.

Aus Sicht des Bertelsmann-Thinktanks Centrum für Hochschulentwicklung würden die Verzögerungen bei der BAföG-Reform sowie die aktuell unverhältnismäßig hohen Zinsen beim KfW-Studienkredit weiter dafür sorgen, dass Studierende zunehmend auf sich allein gestellt sind. »Die politische Maßnahme, von der Studierende in den vergangenen Jahren am meisten finanziell profitiert haben, kam nicht aus dem Bildungs-, sondern aus dem Arbeitsministerium«, erklärte Müller und bezog sich damit auf die Anhebung des Mindestlohnes auf zwölf Euro im Oktober 2022.

Der BAföG-Satz wurde zum Wintersemester 2022/23 zwar angehoben; von monatlich 427 auf 452 Euro – als Grundbedarf. Ein Studienkredit der staatlichen Förderbank KfW wird maximal 14 Semester lang ausgezahlt und muss binnen 25 Jahren zurückgezahlt werden. Die Zinsbelastung hat sich für die Darlehensnehmer nach jüngsten KfW-Angaben deutlich erhöht.

»Die Ergebnisse der zitierten Studie sind alarmierend, wenn aber auch keine neuen Erkenntnisse«, erklärte Niklas Röpke vom »Freien Zusammenschluss von Student*innenschaften« (FZS) am Freitag gegenüber jW. Die Rückmeldungen, die der FZS von den Studierenden erhalte, bestätigten diese Eindrücke. »Der KfW-Kredit ist eine Schuldenfalle und das BAföG erreicht nur einen viel zu geringen Teil der Studierenden bei zeitgleichem Anstieg des Anteils derer, die eine Vollförderung erhalten.« Dass sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung für den kürzlich veröffentlichten Anstieg der Förderquote von elf Prozent auf 15 Prozent feiere, gleiche einer Farce, so Röpke. Realistisch habe sich die Situation der Studentinnen und Studenten »nicht nur nicht verbessert, sondern in Anbetracht der Inflation sogar noch verschlechtert«.