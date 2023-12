Kuba Stezycki/Reuters Popcornkino: Liveübertragung aus dem Parlament in einem Warschauer Kinosaal (11.12.2023)

»To ostatnia niedziela« ist der Titel eines bekannten polnischen Tangos aus der Zwischenkriegszeit: »Das ist der letzte Sonntag«. Beiname: der Selbstmördertango. Eher sowjetisch sozialisierte Menschen kennen die Melodie unter dem Titel »utomljonnoje solnze« – erschöpfte Sonne.

Vor laufender Kamera entleibt hatte sich am letzten Sonntag vor dem – damals noch mutmaßlichen – Machtwechsel niemand im polnischen Staatsfernsehen TVP. Aber im »Infokanal« des Senders merken die Moderatorinnen und Moderatoren doch langsam, dass ihre Sonne sich erschöpft hat und eine Epoche zu Ende geht: die, in der sie finanziell aus dem vollen schöpfen und das Thema »PiS gut, Tusk schlecht« ohne Widerrede in sämtlichen Kasus herunterdeklinieren konnten. In der gleich nach der Hauptausgabe der Nachrichten gesendeten Talkshow »Minela 20« (etwa: »Kurz nach acht«) geht es unter anderem auch um die Zukunft von TVP. Eine Abgeordnete der »Bürgerplattform« (PO) spricht von der Notwendigkeit »grundlegender Änderungen« bei dem Staatssender. Es könne nicht sein, dass die Hälfte der Polen den Privatsender TVN schauen müsse, um »gewissenhaft informiert zu werden«. Eben, kontert Moderatorin Magdalena Ogórek – die 2015 als Präsidentschaftskandidatin der polnischen Linkspartei deren Ergebnis auf nie wieder erreichte 2,38 Prozent drückte und seitdem ihr Glück beim PiS-Sender versucht: »Das zeigt doch, dass ihr euer Fernsehen schon habt, dann lasst doch den Anhängern der Vereinigten Rechten ihres.« Deren Anzahl wächst bei ­Ogórek im Laufe der Sendung von »sieben Milliionen« über 7,6 auf »fast acht Millionen«. Dass für die Opposition gut elf Millionen Wählerinnen und Wähler gestimmt haben, wird nicht erwähnt. Alles redet durcheinander und darüber, wer wen nicht ausreden lasse, liest irgend etwas vom eigenen Handy vor – man ist versucht, von »polnischer Fernsehwirtschaft« zu sprechen, wenn die Metapher nicht so verrufen wäre. Ogórek rettet sich mit Mühe über die Sendezeit, winkte und sagt, unter dem allgemeinen Geschrei kaum hörbar, »Tschüs, bis nächste Woche«.

Stellt den Sekt kalt

Mit der nächsten Woche ist es so eine Sache. Das hatte schon am Vormittag in einer anderen Talkshow von TVP-Info für Aufregung gesorgt: Ein Senator der Bauernpartei PSL hatte auf eine Bemerkung des Moderators geantwortet, dies sei wohl das letzte Mal, dass sie beide gemeinsam im Studio säßen – eine Anspielung auf die bevorstehenden personellen Umbesetzungen nach dem Regierungswechsel. Damit war er aber an den Richtigen geraten: Den ganzen Tag empörte sich TVP-Info über die »belarussischen Zustände«, die die bisherige Opposition mit ihren »Drohungen gegen Journalisten« einführen wolle. Der Clip mit der Replik lief auf TVP genauso in Endlosschleife, wie der oppositionsnahe Sender TVN die Tagesordnung der Parlamentssitzung vom Montag mit zwei Höhepunkten einblendete: 15.00 bis 15.05 die voraussehbar aussichtslose Abstimmung über die Regierungserklärung von Mateusz Morawiecki und für 19.00 bis 19.05 die Wahl von Donald Tusk. Subtext: Stellt schon mal den Sekt kalt.

Der große Bogen

Die Vorfreude der einen ist die Weltuntergangsstimmung der anderen. Wieder auf TVP interviewt nach Ogóreks Krawallshow in der nächsten Sendung eine hörbar aus dem Kulturprogramm des Radios stammende Moderatorin mit gepflegter Stimmführung zwei konservative Professoren und den Direktor des Instituts für Nationales Gedenken (IPN), Karol Nawrocki. Dessen Behörde droht angeblich unter der neuen Regierung die Auflösung, und weil Auflösung auf polnisch »likwidacja« heißt, suggeriert die eingeladene Sprachwissenschaftlerin, wer Institutionen liquidiere, der liquidiere auch Menschen. Nawrocki bekommt die Gelegenheit, die Verdienste des IPN um die polnische Gedenk- und Geschichtspolitik und die Wiederherstellung des Andenkens an »unsere Freiheitshelden« aus dem antikommunistischen Untergrund zu rühmen und auf die 93 laufenden Kilometer Akten zu verweisen, die sein Haus verwalte. Der zweite Professor zieht derweilen den großen Bogen zur angeblich von der Tusk-Koalition angestrebten »Vernichtung unseres größten gemeinsamen Gutes, der polnischen Staatlichkeit«, von der Sprachwissenschaftlerin ergänzt um die Klage, unter Donald Tusk werde es »unserem Glauben, der doch ein Teil unserer Identität ist«, an den Kragen gehen.

Irgendwann ist auch das vorbei und das nächste Programmelement eine Show mit frenetisch applaudierendem Studiopublikum. Der Moderator, auf dessen drohende Entlassung in der Vormittagssendung der Politiker angespielt hatte, springt dynamisch-sportlich auf die Bühne und schreit »Willkommen im einzigen Programm, das noch die polnische Staatsräson vertritt«. Zum Glück schaltet der Fernseher nach drei Stunden automatisch ab.