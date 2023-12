Berlin: Stahr neue Grünen-Vorsitzende

Berlin. Die Berliner Grünen haben die Bundestagsabgeordnete Nina Stahr zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Bei der Fortsetzung des am Sonnabend abgebrochenen Parteitags erhielt sie am Mittwoch abend bereits im ersten Wahlgang eine klare Mehrheit. Es gab 127 Jastimmen, elf Neinstimmen und sechs Enthaltungen. Stahr, die zum rechten »Realo«-Flügel der Partei gehört, war schon von 2016 bis 2021 Kovorsitzende der Berliner Grünen. Am Sonnabend war der Parteitag abgebrochen worden, nachdem die ursprüngliche Kandidatin des »Realo«-Flügels für den Landesvorsitz, Tanja Prinz, in drei Wahlgängen keine Mehrheit erhalten hatte. (dpa/jW)