Die Umwandlung des Krankenhauses im bayerischen Schongau in ein »regionales Gesundheitszentrum« steht an. Was könnte das konkret für die Gesundheitsversorgung dort bedeuten?

In diesem Jahr hatte man zunächst die Geburtshilfe der Klinik geschlossen, im Oktober dann die durchgehende Notfallversorgung. Seither ist diese nur noch tagsüber geöffnet. Das ganze Krankenhaus will man schließen und statt dessen zum 1. April 2024 ein Gesundheitszentrum gründen, in dem es auch eine sogenannte ambulante Notfallversorgung geben soll. Wie das genau aussehen soll, ist unklar, da es einen rechtlichen Rahmen hierfür noch nicht gibt. Es wird wohl auf eine Art Bereitschaftspraxis hinauslaufen. In Schongau wird es dann gar keine stationären Betten mehr geben. Die Aktionsgruppe »Schluss mit Kliniksterben in Bayern« fordert aber für jeden Bürger in Bayern ein Allgemeinkrankenhaus, das binnen 30 Fahrzeitminuten erreichbar ist. Für klinische Notfälle müsste ein solches Krankenhaus, angelehnt an bundeseinheitliche Standards, mindestens aus folgenden Fachabteilungen bestehen: Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Intensivmedizin und Basisnotfallversorgung. Das muss der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen bindend in einer Richtlinie regeln. Es darf nicht sein, dass es für 28.000 Anwohner in der Region kein solches wohnortnahes Allgemeinkrankenhaus mehr gibt.

Wie begründen die Verantwortlichen die Umwandlung des Krankenhauses?

Der zuständige Landkreis Weilheim-Schongau in Oberbayern begründet die Schließung: Er sei verschuldet und könne ein defizitäres Krankenhaus nicht finanziell auffangen. Es gäbe Probleme, die bis zu 12 Millionen Euro aufzubringen, heißt es. Ursprünglich war aber der Neubau eines Zentralkrankenhauses für Weilheim und Schongau gemeinsam geplant, das allein den Landkreis Schongau mindestens 100 Millionen Euro gekostet hätte. Gegen den Bau gab es einen Bürgerentscheid, weil die Bürgerinnen und Bürger die wohnortnahen Krankenhäuser in Weilheim und Schongau erhalten wollten. Nun aber will der Landkreis beide schließen. Letztlich wird es kein Krankenhaus mehr geben.

Hersbruck, Parsberg, Vohenstrauß und Marktheidenfeld mussten erleben: Blumige Versprechen alternativer ambulanter Nachfolgeprojekte können nicht eingehalten werden. Geht man in Bayern besonders hurtig voran, die Gesundheitsreform von Karl Lauterbach, SPD, umzusetzen?

Nein. Diese Probleme gibt es bundesweit. Lauterbach wollte über die Vergütungssysteme eine einheitliche Struktur schaffen, hatte aber damit die Planungshoheit der Länder verletzt. Bei dem Streit geht es darum, inwieweit er bundesweite Strukturen vorschreiben kann und so Krankenhäuser selektieren kann. Nun aber lehnt sich der Bundesgesundheitsminister zurück, sagt, dass es kein zusätzliches Geld für deutsche Krankenhäuser mehr gibt: Obgleich die Zahl der stationär behandelten Patientinnen und Patienten 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 63.000 auf 16,8 Millionen anstieg. Das wurde aber nicht berücksichtigt. Also müssen die Bundesländer entscheiden, welche Krankenhäuser sie schließen. Es wird einen kalten Strukturwandel geben.

Sehen Sie Erfolge des Widerstandes Ihrer Aktionsgruppe in Bayern und des bundesweiten Bündnisses Klinikrettung?

Wir haben einiges erreicht. Die wiedergewählte Koalitionsregierung von CSU und Freien Wählern hat zugesagt, jährlich eine Milliarde Euro in die Sanierungen und Erneuerungen der bayerischen Krankenhäuser zu investieren – nicht nur, wie zunächst vorgesehen, 643 Millionen. Das entspricht den Forderungen der Bürgerinnen und Bürger, die unsere Aktionsgruppe »Schluss mit Kliniksterben in Bayern« am 12. September dem Gesundheitsausschuss des Bayerischen Landtags übergeben hat. Nun kommt es darauf an, dass sie das in die Tat umsetzt. Bundesweit konnten wir mit unseren Aktionen bewirken, dass eine knappe Mehrheit im Bundesrat beschlossen hat, Lauterbachs Krankenhaustransparenzgesetz nicht durchgehen zu lassen. Die Krankenhausreform gerät ins Stocken. Wir werden 2024 aktiv bleiben.