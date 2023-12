IMAGO/Jan Huebner

Die Gegengerade tobt, Zehntausende Unioner jubeln, das Bier spritzt literweise über die Ränge. Es ist kurz vor der Halbzeitpause, als der Köpenicker Torhüter Frederik Rönnow von Weltfußballer Luka Modrić mit einem Handelfmeter geprüft wird. Rönnow hält und ballert den Ball weit ins Rund. Unions Kevin Behrens verlängert auf seinen Namensvetter Volland, und der trifft: 1:0 für die Berliner in dieser denkwürdigen Partie gegen den 14maligen Champions-­League-Gewinner Real Madrid. So hätte es bleiben können. Doch das Spiel sollte noch einigen Nervenkitzel parat haben.

Herausgekämpft aus dem Loch der monatelangen Sieglosigkeit und mit neuem Trainer verabschiedete sich Union Berlin am Dienstag abend aus der Champions League. Am Wochenende war den Eisernen endlich wieder ein Dreier im Stadion an der Alten Försterei gelungen, der Gegner hieß Mönchengladbach. Nun soll dem Königsklassenexil im Olympiastadion würdig Tschüss gesagt werden. Und Endspiel heißt Endspiel – beim Sieg über Real Madrid winkte ein internationales Weiterkommen in der Europa League. Überwintern, wie das so schön heißt. Reizvoll, im Weg stand nur noch der spanische Superclub. Die härteste Nuss im Profifußball. »Wir müssen ein perfektes Spiel machen, wie gegen Gladbach«, hatte Unions Coach Nenad Bjelica zuvor ausgegeben. Vor 27 Jahren spielte er noch selbst gegen Real Madrid, seit zweieinhalb Wochen ist er nun Fußballehrer der Unioner und tritt in die großen Fußstapfen des Köpenicker Übervaters Urs Fischer. Das tut er mit Verve, seine ersten Schritte können sich sehen lassen.

Zum dritten und letzten Mal erleuchtet das Berliner Olympiastadion nun ganz in Rot, es regnet ausnahmsweise mal nicht, die Abschiedsparty kann beginnen. Und sie startet ziemlich munter: Die Unioner – diesmal nicht in ihren schwarz-goldenen Champions-League-Leibchen, sondern ganz klassisch in Rot-Weiß – trumpfen schon nach 51 Sekunden auf. Stürmer Kevin Behrens hat seine erste Chance, kommt mit dem Schienbein zum ersten Abschuss – gehalten. In der 19. Minute ist er erneut am Drücker, wieder nichts. Die große Erlösung kommt schließlich mit der eingangs erwähnten Szene.

Nach der Pause geben die Madrilenen dann Vollgas, Trainer Carlo Ancelotti hat mit Toni Kroos einen wirkmächtigen Trittgeber auf den Platz gestellt. Doch an Torhüter Frederik Rönnow sollte erstmal kein Ball vorbeigehen, mehrmals rettet er meisterlich. Bis zur 61. Minute. Joselu ist es, der per Kopf den Ausgleich erzielt. Allerdings nicht, ohne sich während dessen mit den Händen auf Gegenspieler Paul Jaeckel abgestützt zu haben. Dem Schiri kam das auch nach VAR-Prüfung nicht spanisch vor, das Tor wurde unter lautstarkem Protest gegeben. Ein zweiter Kopfballtreffer Joselus bringt Real Madrid in der 72. Minute zur 1:2-Führung. Doch die Messen sind längst nicht gelesen, Union kämpft verbissen weiter. Fünf Minuten vor Schluss versucht es Alex Král aus der zweiten Reihe mit einem Distanzschuss, für Reals Torhüter Kepa gibt es da nichts zu halten. Der erneute Ausgleich. »Auf geht’s Unioner, schießt ein Tor«, schallt es von den Rängen. Leider sind es die Madrilenen, die in der letzten Minute vor der Nachspielzeit den Sieg einheimsen – Endstand 2:3 durch Dani Ceballos, das Europapokal-Aus ist nicht mehr zu verhindern. Drama pur, aber eines, dass die Union-Spieler mit geschwellter Brust wegstecken können. Die mehr als 73.000 Zuschauer feiern sie danach, als gäbe es kein Morgen.

»Da war viel Pech dabei«, resümiert Nenad Bjelica anschließend die Champions-League-Saison seines Teams. Dreimal haben sie in letzter Sekunde verloren. »Aber das ist auch eine gute Schule, jeder kann stolz auf sich sein«, sagt Bjelica und kommt nicht drumherum, auch ein Kompliment an seinen Vorgänger Urs Fischer auszusprechen. »Unser absoluter Fokus liegt nun auf der Bundesliga.« Da gibt’s zweifellos viel zu tun.