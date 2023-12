Rick Wilking / Reuters Ist besorgt wegen des Erfolgs von Huawei: Nvidia-Chef Jensen Huang (Las Vegas, 7.1.2018)

Es rumpelt kräftig zwischen dem US-Konzern Nvidia, dem Halbleiterhersteller mit den größten Profiten weltweit, und dem US-Handelsministerium. Der Grund: Handelsministerin Gina Raimondo setzt alles daran, China von den leistungsfähigsten Chips auf dem Feld der künstlichen Intelligenz (KI) abzuschneiden. Nvidia-Chef Jensen Huang wiederum sucht die dominante Position seines Unternehmens auf dem Weltmarkt für KI-Chips zu zementieren. Nun zeigt sich aber: Beides geht wohl nicht zusammen. Das hat mit neuen Erfolgen des chinesischen Konzerns Huawei zu tun, die Raimondo »zutiefst besorgniserregend« nennt.

Doch der Reihe nach. Nvidia schwimmt zur Zeit auf den gewaltigen Wellen, die die KI-Branche schlägt. Der Konzern, der bei KI-Chips international führend ist und im kommenden Jahr wohl 85 Prozent des Weltmarkts kontrollieren wird, konnte im dritten Quartal 2023 seinen Umsatz auf über 18 Milliarden US-Dollar verdreifachen, und er wächst rasant weiter. Beste Aussichten, sollte man meinen – und das wäre wohl auch der Fall, wäre da nicht das überaus wichtige Chinageschäft. Nvidia hielt bei KI-Halbleitern in der Volksrepublik zuletzt einen Marktanteil von rund 90 Prozent. Das ist in gleich zweifacher Hinsicht von großer Bedeutung. Zum einen spülten die Gewinne aus dem sieben Milliarden US-Dollar schweren – und rasant wachsenden – chinesischen KI-Chip-Markt viel Geld, ein Fünftel der Nvidia-Einnahmen, in die Firmenkasse, die prall gefüllt sein muss, will der Konzern seine globale Spitzenstellung in der kostenintensiven Branche halten. Zum anderen war klar: Solange Nvidia stolze 90 Prozent Marktanteil hielt, blieb die auf lange Sicht gefährliche chinesische Konkurrenz schwach.

Nvidias Probleme begannen mit der Entscheidung der US-Regierung, Chinas Entwicklung auf dem Feld der KI so scharf wie möglich auszubremsen. Um das zu erreichen, untersagte das Handelsministerium im Herbst 2022 die Ausfuhr der avanciertesten KI-Chips in die Volksrepublik; es legte Richtlinien mit maximalen Fähigkeiten fest, auf die die chinesische KI-Branche noch Zugriff erhalten sollte. Nvidias Erfolgsmodelle A100 und H100 waren zu stark und durften nicht mehr exportiert werden. Nvidia, besorgt um seine beherrschende Rolle auf dem chinesischen Markt, entwickelte die schlechteren Halbleiter A800 und H800, die knapp unter den Richtlinien des Handelsministeriums lagen, sich aber in China immer noch bestens verkauften. Im Oktober folgte der nächste Schlag: Raimondo senkte die Richtlinien und verbot Huang nun auch die Ausfuhr der A800/H800-Modelle. Nvidia geht jetzt von einem schweren Einbruch seines Chinageschäfts im vierten Quartal 2023 aus. Um den Schaden im nächsten Jahr wieder wettzumachen, entwickelt der Konzern nun erneut schlechtere Halbleiter für China mit den Bezeichnungen H20, L20 und L2.

Dumm ist nur: Chinas Chiphersteller machen – wieder einmal – schnellere Fortschritte als gedacht. Huawei hat mit seinem neuen KI-Chip »Ascend« 910B inzwischen eine Alternative zu Nvidias A100 entwickelt, die zwar noch nicht bei allen Eigenschaften vollständig mit dem A100 gleichzieht, aber trotzdem bestens eingesetzt werden kann. Auch der Spieleriese Tencent hat mit seinen »Zixiao«-Modellen leistungsfähige Halbleiter geschaffen, die Nvidia-Chips schon jetzt ersetzen können. Tencent setzt die »Zixiao« angeblich nur bei seinen eigenen Cloud-Angeboten ein; Huawei verkauft die »Ascend« 910B aber auch an andere, etwa an den Suchmaschinenbetreiber und KI-Entwickler Baidu, der an einem Chat-GPT-Äquivalent namens »Ernie« arbeitet. Noch hat Nvidia einen Vorteil: Für Unternehmen, die bislang die US-KI-Chips nutzten, ist eine Umstellung auf den »Ascend« 910B von Huawei kein Klacks; sie kostet Zeit und Geld. Die US-Sanktionsorgien lassen die Umstellung aber zunehmend alternativlos erscheinen; sie öffnen den Huawei-KI-Halbleitern in China immer mehr Türen. Vergangene Woche stritten sich Raimondo und Huang, wie man in dieser Situation die US-Richtlinien auslegen soll – eher großzügig (Huang) oder aber hart (Raimondo). Am Ende könnten beide verlieren: Nvidia den chinesischen Markt, die US-Regierung ihren Kampf gegen den Aufstieg der chinesischen KI-Branche.