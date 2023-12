Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa Zögerlicher Handschlag: Der ungarische Premier Orbán (l.) und Ukraines Staatschef Selenskij auf Gipfeltreffen (Granada, 5.10.2023)

Zum Auftakt des EU-Gipfels an diesem Donnerstag und Freitag gibt es Anzeichen dafür, dass Ungarn seine Vetodrohung gegen die Bereitstellung weiterer 50 Milliarden Euro für Kiew und den raschen Beginn von Beitrittsgesprächen mit der Ukrai­ne aufgeben könnte. So sagte ein Berater des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán im Fernsehen, die Regierung könnte beiden Schritten zustimmen, wenn sie die gesamten 30 Milliarden Euro überwiesen bekomme, die Ungarn aus dem »Nationalen Wiederaufbauplan« nach der Pandemie zustehen und die bisher wegen Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit des Landes in Brüssel blockiert sind. Die EU-Kommission hat sich bisher bereiterklärt, zehn Milliarden Euro an Ungarn freizugeben. Auch hiergegen gibt es in Brüssel noch Widerstand von seiten der Liberalen und Grünen.

Die zehn Milliarden sind dabei das Zuckerbrot; die Peitsche, mit der die EU Ungarn in Sachen Ukraine auf Linie bringen will, ist der Fortgang der Erweiterungspolitik. Hier haben die Kommission und Budapest unterschiedliche Interessen. Orbáns Regierung will bevorzugt die Staaten des sogenannten Westbalkans – insbesondere seine Nachbarländer Bosnien-Herzegowina und Serbien – in der EU sehen. Wie die Frankfurter Allgemeine (FAZ) am Mittwoch berichtete, droht die Kommission jetzt, die Beitrittsgespräche mit diesen Balkanländern auf Eis zu legen, solange Ungarn den Kurs der EU-Spitze auf maximale Hilfe für die Ukraine nicht mittrage.

Wie ernst diese Drohung gemeint sein kann, ist allerdings eine andere Frage. Schließlich ist die Erweiterung der EU um den »Westbalkan« ebenfalls Teil des Brüsseler Hegemonialprojekts. Das Junktim so zu setzen, wie es die FAZ jetzt schildert, würde bedeuten, dass die EU ihre Expansion in der einen Richtung aufs Spiel setzt, um in einer anderen voranzukommen. Brüssel würde sich also letztlich selbst Handlungsoptionen blockieren.

Derweilen hat sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ohne konkrete Hilfszusagen auf den Heimweg aus den USA gemacht. Am Mittwoch traf er in Norwegen ein, um von den skandinavischen Staaten weitere Finanz- und Militärhilfe zu erbitten. Ob er auch den EU-Gipfel beehren wird, war zunächst nicht klar; der neue polnische Ministerpräsident Donald Tusk war in seiner Regierungserklärung am Dienstag von der Möglichkeit ausgegangen, Selenskij in Brüssel zu treffen. Sicher ist, dass angesichts dessen Schwierigkeiten, aus den USA noch mehr Geld und Waffen zu bekommen, die EU inzwischen vor der Perspektive steht, Hauptfinanzier des Kiewer Regimes zu werden. Das hat allein für das kommende Jahr einen zusätzlichen Finanzbedarf von etwa 40 Milliarden Euro angemeldet, um nur das laufende Haushaltsdefizit zu decken.

Die EU plant einstweilen, der Ukraine 50 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, allerdings gestreckt über einen Zeitraum von fünf Jahren, also durchschnittlich zehn Milliarden pro Jahr. Höhere Zusagen sind nicht abgesichert, weil nicht nur Orbán inzwischen eigene nationale Interessen näher liegen. Auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat bereits angedeutet, künftig Hilfen für die Ukraine nur dann zuzustimmen, wenn die EU parallel dazu mehr Geld für die »Sicherung der Außengrenzen« freigibt, also im Klartext für die Abwehr Geflüchteter im Mittelmeer. Hiervon will wiederum die Bundesregierung nichts wissen. Sie fordert die EU auf, einzig mehr Mittel für die Ukraine zu bewilligen; alles andere würde bedeuten, dass Brüssel höhere Beiträge von den Mitgliedstaaten einfordern müsste. Das wiederum steht im Widerspruch zu der Haushaltskrise in Berlin, die das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom November ausgelöst hat.

In dieser Situation kommt die EU offenbar auf Überlegungen zurück, die Ukraine-Hilfe wenigstens teilweise aus den zu Kriegsbeginn eingefrorenen russischen Vermögenswerten zu finanzieren. Nach Darstellung von Financial Times und Bloomberg sollen die Banken, bei denen die eingefrorenen Aktiva liegen, verpflichtet werden, die Erträge aus den entsprechenden Wertpapieren sowie Rückflüsse aus fällig gewordenen Anleihen auf Sonderkonten zu deponieren, aus denen sich die Kommission bedienen könnte. Das Vorhaben trifft aber nach wie vor zweifach auf Skepsis: Westliche Juristen haben Bedenken, weil dies in die verfassungsmäßige Garantie des Eigentums eingreifen würde – zumal Moskau für diesen Fall bereits angekündigt hat, seinerseits in Russland zurückgebliebenes Eigentum westlicher Investoren zu beschlagnahmen. Die Ukraine dagegen kritisiert die von der EU ausgetüftelte Variante aus dem gegenteiligen Grund: Die Zinsen allein gäben zuwenig her, und weitere Überlegungen der EU-Kommission, die Ukraine-Hilfe aus jeweils ad hoc zu bildenden Sonderfonds außerhalb des regulären Haushalts zu finanzieren, böten keine längerfristige Planungssicherheit. Ergebnis unter dem Strich: Die Unterstützung Kiews lebt – wie die Ukraine selbst – von der Hand in den Mund.