Olaf Schuelke/IMAGO Friedensdemonstration »Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen« vor dem Brandenburger Tor (Berlin, 25.11.2023)

Die Publizistin Gabriele Krone-Schmalz hat im Namen des Friedensratschlags, der vergangenes Wochenende tagte, einen »Weckruf« lanciert. Die ehemalige ARD-Korrespondentin in Moskau beklagt »ungeniertes Kriegsgeschrei« von Entscheidungsträgern in Politik und Medien.

Wir haben den Rückfall in die deutsche Kriegstüchtigkeit zum Thema gemacht, und mit unseren internationalen Partnern über rationale Umgangsweisen damit diskutiert. Ampelregierung und Union haben sich darauf versteift, Krieg als Normalität zu betrachten. Wir müssen neue Konzepte finden, um kooperativ und friedensgestaltend zu wirken. Dieses Anliegen brachten Gabriele Krone-Schmalz und andere Referenten zum Ausdruck.

Was kann gegen diesen politischen Konsens von Regierung und Union getan werden?

Der Friedensratschlag setzt sich für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine durch Diplomatie ein, ist klar gegen Waffenlieferungen für diesen Abnutzungskrieg. Wir unterstützen den Aufruf »Den Krieg mit einem Verhandlungsfrieden beenden«, der von Politikwissenschaftler Hajo Funke vorgestellt wurde, und werden dafür werben. Armutsforscher Christoph Butterwegge spitzte die Dimensionen sozialpolitischer Auswirkungen zu. »Auch in Deutschland müssen sich die Prioritäten ändern. Es will keiner hören, aber hier wird man bald zwischen Sozialstaat und Verteidigung wählen müssen«, kommentierte die FAZ vom Freitag. Innenpolitisch soll jetzt der soziale Krieg geführt werden. Wir wollen den Widerstand in diesem Land organisieren, beraten uns mit internationalen Partnern, um die Auseinandersetzung mit dem Krieg im Vorfeld der Europawahlen im Juni 2024 nach Brüssel zu tragen.

Wie kann eine Umkehr aussehen?

In der Essenz geht es um globale Veränderungen. Wir verlassen die alte unipolar gestaltete, von den USA dominierte Weltordnung, eine neue ist im Entstehen. In ihren Referaten führten dies jW-Autor Jörg Kronauer und der Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Heinz Bierbaum, aus. Wir müssen erkennen, dass die Europäische Union unter besagter Prämisse jetzt kriegstüchtig gemacht werden soll und wollen eine friedenspolitische Alternative dazu vorlegen – unter Berücksichtigung von Theorien des Aktivisten Alain Rouy von der französischen Friedensbewegung »Le Mouvement de la Paix« sowie weiterer internationaler Gäste, etwa des israelischen Autors Moshe Zuckermann, der beim Kasseler Friedensratschlag aus Tel Aviv zugeschaltet war. Die Vision eines entmilitarisierten und gerechteren Europas darf keine abstrakte Idee bleiben, sie muss auf der Straße sichtbar werden, zum Beispiel Ende März bei den Ostermärschen.

Längst ist es üblich, in TV-Talks nur noch Leute einzuladen, für die außer Frage steht, dass der Ukraine-Krieg fortgeführt werden muss.

Der Westen und auch die Bundesrepublik isolieren sich so im globalen Maßstab zunehmend. Ein Teil der Weltgemeinschaft, der Maßstäbe für internationale Kooperation und gegen Krieg setzen will, empfindet eine solche Haltung als randständig. Die Medienpädagogin Sabine Schiffer und der Fernsehjournalist Ekkehard Sieker haben die Rolle der Medien in der Kriegssituation analysiert. Die Meinungsunterdrückung friedlicher Positionen werde immer deutlicher erkennbar. Wir versuchen, dieser einseitigen Berichterstattung pro Krieg, Hass und Völkerfeindschaft etwas entgegenzuhalten.

Friedensinitiativen sehen ihre Aufgabe im kommenden Jahr verstärkt darin, aufklärend in der sozialen und Umweltbewegung zu wirken, heißt es in Ihrer Erklärung. Wie denn?

Es ist nicht selbstverständlich, dass Fridays for future sich auch gegen Kriege einsetzt. In diesen Bewegungen hat man vermutlich Bedenken, sich gegen Kriege zu positionieren, da der grün dominierte Teil der Bewegung dafür empfänglich ist. Eine friedenspolitische Position ist aber notwendig, wenn sie sich für eine sozial-ökologische Wende einsetzen wollen.

Wie arbeiten die Linkspartei und die neue Wagenknecht-Partei mit?

Wir haben am 25. November gemeinsam erfolgreich demonstriert. Unser Interesse ist, dass die unterschiedlichen Fraktionen – auch wenn sie zu anderen Fragen gespalten sind – den Friedensprozess geschlossen mit voranbringen.