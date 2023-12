Paul Pflüger/arte Grand Vin de Champagne frisch serviert: »Re: Ausgebeutet für Champagner«

Österreichs Welterbe – Wasser, Grenzen und alte Reiche

Vom barocken Salzburg, dem »Rom des Nordens«, geht es zum Salzkammergut/Hallstatt-Dachstein, Habsburgs Hort des Reichtums. Auch der niederösterreichische Buchenurwald im Wildnisgebiet Dürrenstein wird besucht. Die Teile zwei und drei direkt danach. A 2023.

3sat, 13.40 Uhr

Alle hassen Chris

»Walk this way!« Chris watet durch die Scheiße zum kurzen Glück: Ohne Rücklagen erwirbt er Karten für das anstehende Konzert von Run DMC. Damit er die bezahlen kann, nimmt er ein Praktikumsangebot von Mr. Omar an, das sich als absoluter Alptraum herausstellt. USA 2008.

Comedy Central, 17.10 Uhr

Re: Ausgebeutet für Champagner

Die Champagnerindustrie setzt auf Lohnsklaven aus Osteuropa, Asien und Afrika. Mit Leiharbeitsfirmen und einem verschachtelten Komplex aus Subunternehmen werden Arbeitsrechte ausgehebelt, und es wird Menschenhandel betrieben. Journalistinnen und Gewerkschafter weisen schon lange auf darauf hin. Der Gebrauch von Schmerzmitteln scheint Alltag unter jenen, die geknechtet und anschließend um ihre Billiglöhne geprellt werden. Benjamin Chauveaux, ein Anwalt, der die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen will, sagt: »Es scheint so, als interessiert man sich immer nur für die, die die Peitsche in der Hand halten, aber nie für diejenigen, die die Befehle erteilen.« D 2023.

Arte, 19.40 Uhr

Israels Kampf der Stämme

Nicht erst seit dem 7. Oktober dieses Jahres und nicht erst seit den »Reformen« des Netanjahu-Kabinetts ist Israel gespalten: Tiefe politische, kulturelle und religiöse Gräben trennen die aus Europa eingewanderten Aschkenasim, die seit je ansässigen Mizrachim und die orthodox-jüdischen sowie die arabischen Israelis. D 2023.

Arte, 20.15 Uhr

Der Kampf ums »beste« Salz – Wie Billiges teurer wird

Einfach auf das Etikett klatschen, dass die Würze aus dem Himalaja kommt, und schon kostet der Spaß das Hundertfache. D 2023.

SWR, 21.00 Uhr

Gaza: Ein Reporter im Krieg

Am 4. November schlägt eine Bombe in der Nähe der Wohnung des für die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı arbeitenden palästinensischen Journalisten Mohammed Alaloul in Gaza ein. Er verliert dabei vier Kinder, drei Brüder, eine Schwester und zwei Neffen. Der Trauer zum Trotz setzt er seine Arbeit fort: »Die westlichen Medien erzählen die israelische Geschichte, aber wir hier müssen die palästinensische Geschichte erzählen.« F 2023.

Arte, 22.45 Uhr