Nachschlag: Treu bis in den Tod

WDR/Frank Dicks Keine Tiere kamen zu Schaden: Detlev Buck, Jan Josef Liefers und Verena Müller im ARD-Film »Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel«

Das entscheidende an diesem »Tatort« aus Münster war wohl der Hinweis im Abspann, dass beim Dreh keine Tiere zu Schaden kamen. Werden doch im Film gleich zwei Hunde erschossen. Beide mit einem Präzisionsgewehr. Und der Hund ist ja bekanntlich der treueste Begleiter des Menschen. Da darf man nicht zu Unrecht vermuten, dass mit den Anschlägen nicht eigentlich die Tiere gemeint waren, sondern das Prinzip der Treue an sich. Also das der vereinnahmenden Variante derselben. Eine Agentin (Eva Verena Müller) und ihr bester Autor »Stan Gold« (Detlev Buck) pflegen solch eine Beziehung, die aus der Phase des gegenseitigen Benefits in eine Phase der gegenseitigen Abhängigkeit getreten ist. Bemerkenswert ansonsten nur noch die Garderobe Detlev Bucks – als Wiedergänger des »Dude« aus »The Big Lebowski« schlurft er durch den Film wie der Film durch den Abend. Kaum kriegt man mit, dass die Autoren die Grundidee des über Kreuz verübten Mordes von Hitchcocks »Der Fremde im Zug« kopiert haben. (mis)