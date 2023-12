Ukrainian Presidential Press via Reuters Tango Infernale: US-Vasallen in enger Umarmung

Zur Amtseinführung des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei ist Buenos Aires am Sonntag (Ortszeit) zum Mekka für die globale extreme Rechte geworden. Die Hauptstadt erlebte den größten Aufmarsch von Anhängern faschistischer Ideologien seit dem Ende der blutigen Militärdiktatur vor 40 Jahren. Bekennende Neofaschisten wie Brasiliens Expräsident Jair Bolsonaro und dessen Sohn Eduardo, der Vorsitzende der spanischen Rechtspartei »Vox«, Santia­go Abascal, der Pinochet-Bewunderer und ehemalige chilenische Präsidentschaftskandidat José Antonio Kast sowie der ungarische Regierungschef Viktor Orbán waren unter den Ehrengästen. Mit Wolodimir Selenskij gehörte auch der Präsident eines Landes dazu, in dem der Nazikollaborateur Stepan Bandera und andere Faschisten als Helden verehrt werden. Die argentinische Tageszeitung Página 12 bezeichnete einige Teilnehmer an Mileis Vereidigungszeremonie am Montag als »eine Art von neofaschistischer Internationale«.

Während der spanische König Felipe de Borbón, Israels Außenminister Eli Cohen, die rechten Staatschefs aus Paraguay, Uruguay und Ecuador wie auch der sozialdemokratische chilenische Präsident Gabriel Boric – ungeachtet dessen – ebenfalls an der Zeremonie teilnahmen, war der brasilianische Staats- und Regierungschef Luiz Inácio Lula da Silva ihr demonstrativ ferngeblieben. Dass er Milei und Selenskij ignorierte, »um der Krise zwischen Venezuela und Guyana Vorrang zu geben«, sei angesichts der Präsenz rechter Politiker in Buenos Aires eine politische Entscheidung gewesen, kommentierte Página 12. Neben dem brasilianischen Präsidenten verzichteten auch andere Staats- und Regierungschefs der Region, darunter die Boliviens, Honduras, Kolumbiens, Kubas, Nicaraguas und Venezuelas, darauf, an der Amtseinführung teilzunehmen. Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hatte Milei bereits kurz nach dessen Wahlsieg als Vertreter einer »neonazistischen Rechten« bezeichnet und vor einer »enormen Bedrohung für die Region« gewarnt, da dieser »ein koloniales Projekt in ganz Lateinamerika und der Karibik« vorantreiben wolle.

Wie seine – aus einer profranquistischen Familie stammende – Vizepräsidentin Victoria Villarruel gilt Milei als Bewunderer der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 und stellt die Zahl ihrer Opfer, darunter 30.000 in dieser Zeit »Verschwundenen« in Frage. Im Gegensatz zu Venezuelas Präsidenten Maduro erklärte die ultrarechte Oppositionskandidatin für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr, María Corina Machado, dass sie und ihre Anhänger auf Milei zählen, um »die Freiheit in Venezuela« zurückzuerobern. Der »Erfolg der Ideen der Freiheit«, die der neue argentinische Präsident verkörpere, werde »der Erfolg all derer sein, die in der Region für ähnliche Themen kämpfen«, zitierte die spanische Agentur Efe aus einer Grußbotschaft Machados.

In seiner ersten Rede nach dem Amtsantritt erklärte Milei unter dem Jubel seiner Anhänger, dass es »keine Alternative zu Anpassungen und Schocks« gebe. Ohne konkrete Maßnahmen zu nennen, kündigte er Privatisierungen und Veränderungen im Bildungs- und Gesundheitswesen an. Seine Politik werde »negative Auswirkungen auf die Beschäftigung, die Reallöhne, die Zahl der Armen und Bedürftigen haben und zu einer Stagflation führen, (…) aber leider bleibt uns keine andere Wahl«, sagte er. Außenpolitisch bekannte Milei sich zu den USA, die er neben Israel als wichtigste künftige Verbündete Argentiniens betrachtet.

Während seines Wahlkampfes hatte Milei wiederholt erklärt, dass er nicht beabsichtige, die Beziehungen zu Brasilien, China und Russland auszubauen, da er mit der Politik dieser Staaten nicht einverstanden sei. Im März 2022 war er in eine ukrainische Flagge gehüllt im Parlament erschienen, um, wie er sagte, »für die freie Welt und gegen diejenigen, die gegen die Freiheit sind« zu demonstrieren. Entsprechend dieser Sichtweise kündigte die neue Außenministerin Diana Mondino vor einer Woche an, dass Argentinien nicht – wie vereinbart– dem BRICS-Bündnis aufstrebender Schwellenländer beitreten will. Die Regierung von Milei sehe »keine Vorteile« in den Handelsbeziehungen mit dem bislang aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bestehenden Bündnis.