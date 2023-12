Jürgen Kessler/dpa Delegierte der Vereine betreten den Konferenzraum für die Mitgliederversammlung der DFL (Frankfurt am Main, 11.12.2023)

Nun also doch. Im zweiten Anlauf ist gelungen, was im Mai noch scheiterte: Die Geschäftsführung der Deutschen Fußballliga (DFL) darf mit potentiellen Investoren über einen Einstieg verhandeln. Eine Zweidrittelmehrheit der 36 Profivereine gab dem Vorhaben am Montag ihren Segen. Vorausgegangen war ein monatelanger Streit zwischen verschiedenen Vereinsführungen und den organisierten Fans (allen voran das Ultrabündnis »Fanszenen Deutschlands«) um die Frage, wie die Bundesliga sich zukünftig mit Geld versorgen will. Nachdem die Investorenfrage Ende Mai noch an der dafür benötigten Zweidrittelmehrheit gescheitert war, stimmte die DFL-Mitgliederversammlung am Montag dem modifizierten Antrag zu. Nun darf verhandelt werden. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Investor eine Milliarde Euro zahlen, der Vertrag soll maximal 20 Jahre gelten und zu Beginn der Saison 2024/25 unterzeichnet sein.

Doch warum überhaupt die Suche nach Investoren? Die DFL will damit einerseits die finanziellen Engpässe einiger Vereine seit der Coronapandemie kompensieren. Die Journalisten Chaled Nahar und Marcus Bark (»Sportschau«) berichteten im Mai im Podcast »Rasenfunk« von zehn Vereinen aus dem deutschen Profifußball, die kaum noch liquide sind. Zudem könnte ein Investoreneinstieg zukünftige Verluste kompensieren. So scheint es nahezu ausgeschlossen, dass die DFL bei der nächsten Runde der TV-Lizenzvergabe gleiche oder gar gesteigerte Einnahmen erreicht. Sky und DAZN bezahlten rund 4,4 Milliarden Euro für die Übertragungsrechte für vier Spielzeiten bis 2024/25. Gelohnt hat sich das Geschäft für die Medienunternehmen wohl nicht, sie werden ihre Angebote also anpassen müssen.

Das warnende Beispiel aber lieferte die TV-Rechtevergabe der italienischen Serie A, bei der die Laufzeit verlängert wurde (bis 2028/29) und deren Preisstabilität den Sendern entgegenkam (900 Millionen Euro). Der bisherige Preis konnte zwar gehalten werden, aber nur bei einer längeren Vertragslaufzeit. Das droht auch der Bundesliga, die im Kampf um die TV-Milliarden hinter der englischen Premier League und den europäischen Vereinswettbewerben (v. a. der Champions League) mit den anderen nationalen Ligen um einen Platz an der Sonne konkurrieren muss.